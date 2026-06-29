6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar sẽ được giải phóng?

AP đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 cho biết, 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran sẽ được Qatar giải phóng trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran gặp thách thức do các vụ tấn công diễn ra trên khắp Vịnh Ba Tư cuối tuần qua.

“Theo kế hoạch đã đề ra, 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran tại Qatar sẽ được giải phóng và chuyển về nước. Các bước theo dõi cần thiết đang được tiến hành”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Pezeshkian. Những phát biểu này dường như nhằm thuyết phục công chúng Iran về thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Theo AP, ông Pezeshkian là quan chức cấp cao nhất của Iran đề cập đến việc giải phóng số tiền bị phong tỏa của Iran tại Qatar.

Theo các quan chức Mỹ, cho đến nay, chưa có tài sản bị đóng băng nào của Iran được giải phóng.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Bahrain và Kuwait hôm 28/6, sau các đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đồng thời, Tehran đe dọa sẽ “hoàn toàn đình chỉ” các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự nếu Washington tiếp tục các cuộc tấn công.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó