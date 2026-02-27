5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

Cụ thể, tại các Quyết định 343/QĐ-TTg, 347/QĐ-TTg, 348/QĐ-TTg, 349/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 01/3/2026.

Như vậy hiện nay, các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng còn đương nhiệm gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thượng tướng Lê Đức Thái

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 01/3/2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán TP Hà Nội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 10/2020.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 10/2020.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam từ hồi tháng 11/2020.