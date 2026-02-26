Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ có trình diễn thực địa

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức (năm 2022 và năm 2024) với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ đề nghị luận. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo đó, 2 kỳ được tổ chức cùng chung loại hình triển lãm tổng hợp, trưng bày sản phẩm, mô hình trong nhà kết hợp sản phẩm thật tại khu vực ngoài trời, trình diễn vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng thuộc 3 lĩnh vực (hải quân, không quân, lục quân) kết hợp huy động trưng bày các sản phẩm có trong trang bị của quân đội.

Theo thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, 2 kỳ triển lãm đều vượt mục đích, yêu cầu đề ra, thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, uy tín và đường lối đối ngoại quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Đặc biệt, sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn cùng các đoàn đại biểu cấp cao từ nhiều quốc gia đã cho thấy sức hấp dẫn và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng đa phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lược và thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì an ninh chung.

Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tương xứng với vị thế đất nước trên trường quốc tế

Gian trưng bày của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Trà Khánh.

Theo Bộ Quốc phòng, đề án Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” xác định quy mô lớn, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày kết hợp nhiều hoạt động như: trưng bày sản phẩm, hội thảo - tọa đàm, diễn tập, trình diễn thực địa, gặp gỡ - kết nối doanh nghiệp...

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị, tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của các đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ đề án, bảo đảm phù hợp, sát thực tế, có kế hoạch, thời gian cụ thể, tỉ mỉ cho từng giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam không chỉ là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, mà còn là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và tầm vóc hội nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường hợp tác quốc phòng đa phương. Thành công của triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hợp tác, minh bạch trong chính sách quốc phòng, đồng thời thể hiện trình độ phát triển của công nghiệp quốc phòng nước nhà.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu kết luận nghị luận. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026 cần được tổ chức với yêu cầu cao hơn, quy mô chuyên nghiệp hơn và chiều sâu hợp tác rõ nét hơn, tương xứng vị thế ngày càng nâng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Đặc biệt, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, trang bị và các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm phải được đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, sự trọng thị trong tổ chức, chuyên nghiệp trong điều hành và an toàn tuyệt đối trong mọi khâu tổ chức chính là thước đo trực tiếp cho năng lực tổ chức quốc gia. Qua đó, tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.