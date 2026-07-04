Tuyên Quang kiểm tra điểm thi Toán sau nghi vấn bất thường

Sau phản ánh về kết quả thi môn Toán tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo nhanh Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo rà soát toàn diện kỳ thi.

Toàn bộ các bài thi môn Toán đạt điểm 10 được rút để kiểm tra

Theo GD&TĐ, ngày 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang thông tin đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình tổ chức kỳ thi sau khi xuất hiện thông tin về kết quả môn Toán tại một điểm thi được dư luận quan tâm.

Theo đó, toàn tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Kỳ thi được tổ chức tại 62 điểm thi với 929 phòng thi. Hội đồng thi đã tổ chức chấm 71.416 bài thi, gồm 17.896 bài tự luận và 53.520 bài trắc nghiệm.

Thí sinh Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026/nguồn GD&TĐ

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình, chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần "khẩn trương xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó".

Theo chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại các điểm thi, nhất là những nơi có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung; kiểm tra việc thực hiện quy chế ở tất cả các khâu từ coi thi, bảo quản đề thi, bài thi đến làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu.

Đáng chú ý, toàn bộ các bài thi môn Toán đạt điểm 10 được rút để kiểm tra nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường, nếu có, như sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm. Đồng thời, cơ quan chuyên môn tiến hành đối chiếu học bạ, phân tích kết quả học tập môn Toán của các thí sinh đạt điểm tuyệt đối qua từng năm học.

Cùng với đó, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội đồng thi và Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát dữ liệu, xác minh toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi; làm việc với từng giám thị, thí sinh tại các phòng thi có nhiều điểm 10; kiểm tra các mối quan hệ liên quan để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế hoặc vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không để xảy ra tình trạng bao che hoặc bỏ lọt vi phạm.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi đang được dư luận quan tâm có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi (vắng 1). Kết quả cho thấy có 146 bài thi đạt điểm 10, 150 bài đạt từ 9 điểm trở lên, số còn lại dưới 9 điểm.

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua kiểm tra bước đầu, Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh thống nhất đánh giá các khâu tổ chức kỳ thi được triển khai đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chưa phát hiện sai sót trong bất kỳ khâu nào. Tuy nhiên, công tác rà soát, xác minh vẫn đang tiếp tục được thực hiện với tinh thần khách quan, thận trọng và toàn diện.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan nhằm bảo đảm kết luận cuối cùng chính xác, khách quan và đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Hội đồng thi tiếp tục đối chiếu dữ liệu, chủ động làm rõ những vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm; đồng thời cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nghi vấn điểm thi Toán bất thường ở Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT lên tiếng

Trước đó, ngày 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, ngày 1/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua rà soát, Bộ GDĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, ngày 2/7/2026, đoàn công tác của Bộ GDĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.