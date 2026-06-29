Video: Giới thiệu Toyota Tundra thế hệ mới.

Vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã ký thỏa thuận thương mại mở cửa cho thị trường sản xuất ôtô tại Mỹ đối với các hãng xe Nhật Bản sau đó xuất khẩu ngược lại "quê nhà". Hiện Toyota và Nissan đang thực hiện điều này với các mẫu xe Tundra, Highlander và Murano sản xuất tại Mỹ và sau đó xuất khẩu sang quốc đảo này, nhưng chúng có thể gặp phải những lỗi mà người mua trong nước chưa từng thấy.

Cụ thể, thông báo trên Nissan Murano ghi rõ "chiếc xe này được sản xuất theo thông số kỹ thuật dành cho thị trường và khác với các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho xe dành cho thị trường nội địa Nhật Bản."

Toyota và Nissan cảnh báo - ôtô sản xuất ở Mỹ chất lượng kém hơn xe Nhật.

Đồng thời, hãng cũng nêu rõ ràng xe có thể dính các hạt bụi trong lớp sơn, dấu vết chất trám kín hoặc tấm thân xe bị lệch, không đều hoặc có khe hở. Tuy nhiên, Nissan vẫn khẳng định "những khác biệt này không ảnh hưởng đến chức năng hoặc hiệu suất của xe, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng".

Toyota cũng đưa ra cảnh báo tương tự với Tundra và Highlander khi cho biết lớp sơn này được thiết kế cho thị trường nước ngoài, và khách hàng có thể nhận thấy lớp sơn mỏng, sự khác biệt về màu sắc, vết đánh bóng và vết lõm.

Nissan Murano được sản xuất tại Mỹ để xuất khẩu ngược lại cho Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cả hai nhà sản xuất đều cảnh báo người mua rằng một số tính năng của các dòng xe trên có thể không hoạt động được ở Nhật bản hoặc chưa được chứng nhận, điển hình như bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí trên Nissan Murano.

Hiện Nissan mới chỉ cung cấp ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Trong khi đó, các tính năng như nhận dạng biển báo và bản đồ trên một số xe Toyota nhập khẩu từ Mỹ sẽ không hoạt động tại Nhật.

Toyota Tundra - mẫu xe bán tải cỡ lớn được sản xuất tại Mỹ.

Có thể thấy, vấn đề chất lượng của ôtô Nhật Bản luôn được đề cao tại thị trường nội địa, nhưng quá trình chuyển đổi sản xuất dành cho một số mẫu xe nhất định từ chính thị trường Mỹ đang mang đến các rắc rối.

Đây mới chỉ là bề nổi khi các hãng thừa nhận một số vấn đề nhỏ, nhưng người tiêu dùng có thể sẽ đặt nghi vấn về những lỗi còn đang "chìm", chưa xuất hiện có thể sẽ gây ra tác động trực tiếp trong quá trình sử dụng xe.