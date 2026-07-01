Video: Trải nghiệm Toyota Camry HEV thế hệ mới tại Việt Nam.

Theo đó, xe có giá bán lẻ là 1,32 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng so với trước. Trong khi đó, phiên bản Camry HEV Luxury vẫn giữ nguyên mức giá từ 1,46 tỷ đồng. Đây là mức giá đã được Toyota điều chỉnh từ đầu năm 2026 và không có thay đổi trong đợt cập nhật lần này.

Toyota cho biết việc giảm giá phiên bản Camry HEV Premium nhằm giúp nhiều khách hàng dễ tiếp cận hơn với công nghệ Hybrid Electric, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh cho dòng sedan hạng D của hãng trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, Toyota Việt Nam cũng thay đổi tên thương mại của hai phiên bản thuộc dòng Camry Hybrid Electric.

Toyota Camry HEV giảm tới 140 triệu đồng, giá bán ra từ 1,32 tỷ đồng.

Theo đó, phiên bản Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium, trong khi Camry HEV TOP CE được đổi thành Camry HEV Luxury. Hãng cho biết việc đổi tên nhằm đồng bộ hóa danh mục sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng dễ nhận biết hơn về cấp độ trang bị cũng như định vị của từng phiên bản.

Theo Toyota Việt Nam, Camry Hybrid Electric là một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng doanh nhân và nhóm khách hàng sử dụng xe phục vụ công việc lựa chọn nhờ kết hợp giữa thiết kế sedan truyền thống, công nghệ hybrid thế hệ thứ 5, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng các hệ thống an toàn Toyota Safety Sense.

Bảng giá xe Toyota Camry HEV chính hãng tại VIệt Nam.

Hãng kỳ vọng việc điều chỉnh giá bán và thay đổi tên gọi sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của dòng xe, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ hybrid đối với nhiều khách hàng hơn.

Kể từ khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Camry đã trở thành một trong những mẫu sedan hạng D có doanh số ổn định. Tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao đến khách hàng trong nước.

Trong số này, hơn 3.100 xe là các phiên bản sử dụng hệ truyền động Hybrid Electric, phản ánh xu hướng ngày càng tăng của khách hàng đối với các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.