Người bệnh hô hấp mạn tính đối mặt 'gánh nặng kép' từ RSV và Zona

TS.BS Phan Thanh Thủy, Viện Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người cao tuổi mắc bệnh hô hấp mạn tính là nhóm đặc biệt dễ tổn thương do hiện tượng lão hóa miễn dịch. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch suy giảm. Nhiều người đồng thời mắc các bệnh lý nền hoặc phải sử dụng corticoid kéo dài, khiến nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng càng gia tăng.

Ở người lớn tuổi, đặc biệt là những người có bệnh phổi mạn tính, virus hợp bào hô hấp (RSV) có thể gây viêm phổi, suy hô hấp và làm khởi phát các đợt cấp COPD hoặc hen phế quản.

Đặc biệt, người sẵn có bệnh lý mãn tính, nhiễm RSV tình trạng bệnh có thể nặng lên, nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, dẫn đến tiên lượng và điều trị phức tạp, tăng gánh nặng kinh tế bên cạnh bệnh tật. Đối với bệnh nhân COPD hay hen phế quản, một đợt nhiễm RSV có thể khiến chức năng hô hấp suy giảm đáng kể và kéo dài.

Tư vấn tiêm chủng cho người cao tuổi - Ảnh BVCC

Bên cạnh RSV, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ từ bệnh Zona thần kinh ở người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

TS.BS Phan Thanh Thủy phân tích, sau khi mắc thủy đậu, virus Varicella Zoster không biến mất hoàn toàn mà tiếp tục tồn tại trong cơ thể dưới trạng thái tiềm ẩn trong nhiều năm. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động, gây bệnh Zona với các tổn thương da kèm những cơn đau kéo dài.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, Zona còn có thể để lại biến chứng đau dây thần kinh sau Zona kéo dài, làm giảm khả năng vận động, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của người bệnh, đặc biệt ở người cao tuổi.

PGS.TS.BS. Phan Thu Phương, Viện trưởng Viện Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, tiêm chủng là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế đợt cấp và góp phần bảo vệ chất lượng cuộc sống.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp, bệnh lý nền hoặc có nhiều bệnh đồng mắc đều được khuyến cáo tiêm vắc xin nhằm tăng cường khả năng phòng bệnh.

TS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang, Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết một trong những thách thức lớn nhất của tiêm chủng ở người cao tuổi là hệ miễn dịch suy giảm theo thời gian, dẫn đến đáp ứng miễn dịch sau tiêm thấp hơn so với người trẻ.

Vì vậy, nhiều thế hệ vắc xin mới đã được nghiên cứu với các công nghệ tăng cường đáp ứng miễn dịch, giúp cơ thể tạo được khả năng bảo vệ mạnh hơn và bền vững hơn.

Theo TS Giang, vắc xin RSV tái tổ hợp có chất bổ trợ đã chứng minh hiệu lực cao, kéo dài qua 3 mùa RSV, kể cả trên người từ 60 tuổi trở lên có bệnh đồng mắc như tim mạch, bệnh phổi, COPD hoặc hen phế quản.

Trong khi đó, vắc xin Zona tái tổ hợp có chất bổ trợ (RZV) cho thấy hiệu lực cao trong phòng ngừa bệnh và biến chứng đau dây thần kinh sau Zona. Hiệu quả bảo vệ được ghi nhận nhất quán ở người từ 50 tuổi trở lên mắc bệnh hô hấp mạn tính.

Khuyến cáo cho người mắc bệnh hô hấp mạn tính - Tuân thủ điều trị bệnh nền theo hướng dẫn của bác sĩ. -Tái khám định kỳ để kiểm soát chức năng hô hấp. - Chủ động trao đổi với bác sĩ về các biện pháp dự phòng nhiễm trùng. - Cân nhắc tiêm chủng phù hợp theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Với người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp mạn tính, phòng ngừa hiệu quả một đợt nhiễm trùng không chỉ giúp tránh mắc thêm một bệnh mới mà còn góp phần bảo vệ chức năng hô hấp, duy trì khả năng vận động và kéo dài thời gian sống khỏe mạnh. - Duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động và dinh dưỡng hợp lý.

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