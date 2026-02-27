Khoa học & Đời sống

Loài chim đặc hữu Brazil, chim di Araripe, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Phạm vi nhỏ và phụ thuộc vào môi trường tự nhiên khiến chim di Araripe cực kỳ nguy cấp, trở thành biểu tượng bảo tồn và kêu gọi cộng đồng hành động.

Loài chim đặc hữu cực kỳ hiếm của Brazil. Chim di Araripe chỉ được tìm thấy tại một khu vực rất nhỏ quanh cao nguyên Chapada do Araripe, bang Ceará, Brazil. Phạm vi phân bố hẹp khiến loài này đặc biệt dễ tổn thương trước mọi biến động môi trường. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện khá muộn vào thế kỷ 20. Loài này chỉ được mô tả khoa học năm 1996, một phát hiện gây chấn động giới điểu học vì hiếm khi còn tìm thấy loài chim mới ở khu vực đã có nhiều nghiên cứu như Brazil. Việc phát hiện muộn cho thấy hệ sinh thái nơi đây vẫn còn nhiều bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông thể hiện sự khác biệt giới tính. Chim di Araripe trống sở hữu bộ lông trắng muốt tương phản với mảng đỏ tươi trên đầu, tạo nên diện mạo rất dễ nhận biết. Trong khi đó, con mái có màu xanh ô liu ít nổi bật để ngụy trang khi làm tổ. Ảnh: Pinterest.
Sống gần các nguồn nước trong rừng khô. Dù phân bố ở vùng bán khô hạn Caatinga, chim di Araripe lại phụ thuộc chặt chẽ vào các dải rừng ẩm nhỏ dọc theo suối và mạch nước ngầm. Sự phụ thuộc này khiến chúng nhạy cảm với việc khai thác nước và phá rừng. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn chủ yếu là trái cây và côn trùng. Loài chim này ăn quả nhỏ, đồng thời bắt côn trùng để bổ sung protein. Nhờ ăn quả, chúng đóng vai trò phát tán hạt giống, góp phần duy trì các mảng rừng ven suối vốn rất quan trọng ở khu vực khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Tập tính sinh sản gắn với thảm thực vật thấp. Chim di Araripe thường làm tổ ở bụi cây thấp gần mặt đất và gần nguồn nước. Con mái đảm nhiệm phần lớn việc ấp trứng và chăm sóc con non, trong khi con trống bảo vệ lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp. Do diện tích phân bố nhỏ và suy giảm sinh cảnh, loài này được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp. Bất kỳ thay đổi nào về nguồn nước hay thảm thực vật đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể ít ỏi còn lại. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng cho bảo tồn địa phương. Chim di Araripe đã trở thành biểu tượng cho các chương trình bảo tồn tại Ceará, thúc đẩy cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ nguồn nước và rừng ven suối. Sự sống còn của loài phụ thuộc nhiều vào ý thức và hành động của con người. Ảnh: Pinterest.
