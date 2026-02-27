Khoa học & Đời sống

Khám phá ngôi làng đất nện cổ xưa trong loạt phim bom tấn

Ait-Ben-Haddou Ksar là ngôi làng đất nện cổ kính, nổi bật trong các bộ phim bom tấn, lưu giữ lịch sử và kiến trúc đặc trưng của Morocco.

Tọa lạc trên tuyến thương mại xuyên Sahara xưa. Nằm gần thành phố Ouarzazate và bên sông Ounila, Ait-Ben-Haddou Ksar từng là điểm dừng chân quan trọng của các đoàn lữ hành vận chuyển muối, vàng và nô lệ giữa Sahara và Marrakech, góp phần làm nên sự thịnh đạt của vùng. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đất nện đặc trưng Berber. Các công trình nơi đây được xây bằng đất sét trộn rơm, tạo nên sắc đỏ nâu hòa cùng cảnh quan sa mạc. Tường dày giúp cách nhiệt hiệu quả, còn họa tiết hình học phản ánh thẩm mỹ của cộng đồng Amazigh (Berber) bản địa. Ảnh: Pinterest.
Pháo đài – làng hợp nhất trong một cấu trúc. “Ksar” là dạng làng kiên cố có tường bao, bên trong gồm nhiều gia đình sống quây quần. Trung tâm thường có nhà kho chung và khu sinh hoạt cộng đồng, thể hiện tính liên kết bền chặt của cư dân sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Vẫn có cư dân sinh sống. Dù nhiều gia đình đã chuyển sang khu làng mới bên kia sông, một số hộ vẫn ở lại trong ksar, duy trì tập quán truyền thống và mở cửa đón du khách, góp phần giữ gìn nhịp sống bản địa giữa làn sóng du lịch. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt thách thức bảo tồn. Vật liệu đất nện dễ bị xói mòn bởi mưa và lũ hiếm hoi nhưng dữ dội. Các dự án trùng tu cần kỹ thuật truyền thống để tránh làm mất tính nguyên gốc của quần thể kiến trúc cổ. Ảnh: Pinterest.
Phim trường của nhiều bom tấn. Nơi đây xuất hiện trong các bộ phim như Gladiator, The Mummy và series Game of Thrones. Khung cảnh cổ kính, gần như không bị hiện đại hóa, giúp bối cảnh lịch sử trở nên chân thực và ấn tượng. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của Morocco trên bản đồ du lịch. Với vị trí gần Marrakech và dãy Atlas huyền thoại, Ait-Ben-Haddou Ksar trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình khám phá miền Nam Morocco. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ait-Ben-Haddou Ksar được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 1987 nhờ giá trị kiến trúc đất nện tiêu biểu của miền Nam Morocco. Ảnh: Pinterest.
#Làng đất nện cổ xưa Ait-Ben-Haddou #Kiến trúc đất nện và thẩm mỹ Berber #Vai trò lịch sử trên tuyến thương mại Sahara #Bảo tồn và trùng tu di sản cổ #Phim trường cho bom tấn Hollywood #Biểu tượng du lịch Morocco
