Video: Trải nghiệm Honda HR-V e:HEV RS tại Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 26/2/2026, Honda HR-V e:HEV RS có giá bán lẻ đề xuất 835 triệu đồng (đã bao gồm VAT), giảm 34 triệu đồng so với trước đây. Phiên bản này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hai màu Đỏ cá tính và Trắng ngọc quý phái có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

Honda HR-V e:HEV RS giảm 34 triệu đồng tại Việt Nam, giá mới 835 triệu.

Honda Việt Nam cho biết việc điều chỉnh giá nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận công nghệ hybrid cho khách hàng trong nước, đồng thời tiếp tục định hướng phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường.

Phiên bản e:HEV RS của HR-V sử dụng hộp số e-CVT gồm 2 mô tơ điện trong đó 1 mô tơ phát điện để tạo ra nguồn điện giúp vận hành mô tơ điện thứ 2 (mô tơ kéo) dẫn động cho xe, và sạc điện cho pin Hybrid khi cần thiết. Mô tơ kéo với vòng quay cực đại 3.500 vòng/phút sản sinh lực kéo mô tơ 253 Nm.

Bên cạnh hệ truyền động hybrid, mẫu SUV này duy trì thiết kế theo phong cách coupe SUV, hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ và người dùng theo đuổi lối sống năng động. Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING tiếp tục được trang bị trên các phiên bản, góp phần tăng cường tính an toàn trong quá trình vận hành.