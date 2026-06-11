Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Bình Nguyên
Hơn 1,2 triệu thí sinh thi môn Ngữ văn, phụ huynh theo sát, lo lắng về cạnh tranh, an ninh thi được thắt chặt.
Sáng nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước đã chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.
Sáng nay nhiều em được bố mẹ đưa đến điểm thi từ rất sớm (khoảng 6h sáng) để con có tâm lý thoải mái nhất, không bị vội vã.
Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên việc tổ chức thi diễn ra sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quy mô các hội đồng thi đã tăng lên, địa bàn rộng hơn trong khi không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện.