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Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bình Nguyên

Hơn 1,2 triệu thí sinh thi môn Ngữ văn, phụ huynh theo sát, lo lắng về cạnh tranh, an ninh thi được thắt chặt.

Sáng nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước đã chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Sáng nay nhiều em được bố mẹ đưa đến điểm thi từ rất sớm (khoảng 6h sáng) để con có tâm lý thoải mái nhất, không bị vội vã.

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Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên việc tổ chức thi diễn ra sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quy mô các hội đồng thi đã tăng lên, địa bàn rộng hơn trong khi không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện.

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An ninh kỳ thi cũng là vấn đề được đặc biệt chú trọng trong kỳ thi năm nay, nhất là việc phòng chống gian lận công nghệ cao, vấn đề bảo mật đề thi. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tổ chức công tác tập huấn cho tất cả các cán bộ làm công tác thi về phòng chống gian lận công nghệ cao. Tại các điểm thi an ninh được thắt chặt.
Đúng 7h, tiếng trống điểm, nhiều học sinh đi muộn vội vã bước nhanh vào cổng trường để kịp giờ thi.

Đúng 7h, tiếng trống điểm, nhiều học sinh đi muộn vội vã bước nhanh vào cổng trường để kịp giờ thi.

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Sau khi con vào phòng thi, thay vì ra về, rất nhiều phụ huynh chọn ở lại, kiên nhẫn ngồi trên xe máy hoặc vỉa hè suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ để là người đầu tiên đón con khi bước ra khỏi cổng trường.
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Năm nay số lượng thí sinh tăng vọt, tính cạnh tranh vào các trường đại học top đầu càng lớn khiến phụ huynh lo lắng hơn mọi năm. Dù thời tiết sáng nay ở nhiều vùng khá mát mẻ, dễ chịu, nhưng trên khuôn mặt của đa số cha mẹ vẫn không giấu nổi sự căng thẳng.
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Để phục vụ kỳ thi, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được yêu cầu bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu.
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#Tốt nghiệp THPT #Thí sinh #Ngữ văn #An ninh thi #Chính quyền địa phương
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