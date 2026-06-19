Hệ thống Overwatch nhận diện và nhắm mục tiêu tầm xa bắt chết UAV

Công ty công nghệ quốc phòng Australia SPARC AI vừa hoàn thành thử nghiệm thu nhận mục tiêu tầm xa cho nền tảng phần mềm Overwatch, theo dõi một mục tiêu ở khoảng cách 43 km.

Bài thử nghiệm được tiến hành tại vịnh Port Phillip, gần thành phố Melbourne ở đông nam Australia, sử dụng một thiết bị bay không người lái (drone) bay ở độ cao 115 mét (377 feet) để đánh giá khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu của hệ thống trong môi trường không có tín hiệu GPS.

Hệ thống Overwatch sử dụng AI phối hợp tín hiệu từ các drone khác nhau để định vị mục tiêu.

Overwatch tích hợp dữ liệu từ nhiều nền tảng drone vào một giao diện tác chiến chung, cho phép các nhân viên vận hành nhận diện, theo dõi và chia sẻ thông tin mục tiêu.

Phần mềm này được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất điều hướng và xác định mục tiêu bằng cách phân tích dữ liệu chuyến bay, phát hiện lỗi và áp dụng các hiệu chỉnh theo thời gian thực trên nhiều loại drone khác nhau mà không cần thêm phần cứng.

Cùng với thử nghiệm, SPARC AI cũng công bố tích hợp khả năng nhận diện hình ảnh vào ứng dụng điều khiển drone của nền tảng.

Bổ sung này nhằm nâng cao khả năng nhận diện mục tiêu và cung cấp thêm thông tin cho nhân viên vận hành trong công tác lập kế hoạch nhiệm vụ và ra quyết định.

Chiến dịch thử nghiệm hệ thống Overwatch thành công định vị mục tiêu cách 43km trong điều kiện không có GPS.

Sau chiến dịch thử nghiệm mới nhất, SPARC AI dự kiến tiếp tục phát triển các tính năng phối hợp đa drone cho Overwatch.

Những tính năng này dự kiến sẽ được giới thiệu thông qua bản cập nhật phần mềm trong tương lai dành cho các đối tác tại Mỹ, Ukraine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Bên cạnh phát triển phần mềm, công ty cũng đang nỗ lực mở rộng việc ứng dụng Overwatch trên các nền tảng drone khác nhau.

Vào tháng 5, SPARC AI đã công bố thỏa thuận hợp tác với Rate Manufacturing (Mỹ) để tích hợp phần mềm của mình vào drone đa nhiệm Model-F, vốn được thiết kế cho các hoạt động trong môi trường không có GPS.

Overwatch "bắt chết" UAV từ khoảng cách 43 km trong môi trường không có GPS.