[GALLERY] Châu Âu mua sắm UAV chống ngầm đối phó với các mối đe dọa dưới nước

Liên minh châu Âu (EU) đã lựa chọn công ty Schiebel có trụ sở tại Áo để cung cấp hệ thống máy bay không người lái Camcopter S-300 cho chương trình Tác chiến chống tàu ngầm từ xa (SWORD) của khối này.

Sáng kiến kéo dài 36 tháng này nhằm phát triển năng lực kết nối cảm biến với vũ khí, cho phép các tàu chiến phát hiện, theo dõi và đối phó với các mối đe dọa dưới nước.

Nhưng khả năng đặc biệt nhất được xem trọng là tác chiến chống ngầm. Nó có thể mang theo nhiều hệ thống sonar hoặc các loại mìn, ngư lôi săn ngầm.

S-300 có thể đạt tốc độ tối đa 120 hải lý/giờ (222 km/giờ), hoạt động ở độ cao lên tới 21.000 feet (3.658 mét) và duy trì bay liên tục hơn 24 giờ.

Mẫu máy bay không người lái này có trọng lượng cất cánh tối đa 700 kg và được trang bị nhiều khoang chứa.

Bao gồm khoang chính 250 kg, hai khoang bên 80 kg, khoang mũi 50 kg và khoang phụ 50 kg.

Máy bay có chiều dài 4,8 mét, đường kính cánh quạt 5,3 mét và chiều cao 1,8 mét. Vận hành bằng bình nhiên liệu nặng 300 lít

Khả năng vận chuyển đường không được xem là đáp ứng được cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chỉ cần thay đổi, bổ sung các module tải trọng là mẫu UAS này sẵn sàng đáp ứng ngay cho từng nhiệm vụ tác chiến cụ thể.

Được hỗ trợ bởi Quỹ Quốc phòng châu Âu, chương trình SWORD có tổng giá trị hơn 19,9 triệu euro (23,1 triệu USD). Atlas Elektronik, công ty con của thyssenkrupp Marine Systems, là đơn vị dẫn đầu liên danh SWORD, với sự tham gia của các đối tác công nghiệp đến từ Cộng hòa Síp và các quốc gia thành viên NATO khác.

Trong khuôn khổ chương trình, S-300 dự kiến sẽ trình diễn khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng để triển khai các cảm biến tiên tiến và trang thiết bị nhiệm vụ tại các môi trường hàng hải có tranh chấp.

Năng lực toàn diện của mẫu UAS Camcopter S-300 đã thực sự thuyết phục được liên minh Châu Âu chọn mặt gửi vàng cho chiến lược giảm phụ thuộc vào đối tác xuyên Đại Tây dương.

Trong nhiệm vụ trinh sát, mẫu UAS này thừa sức mang theo đồng thời nhiều loại cảm biến, giúp ích rất lớn cho các chỉ huy chiến trường.

Nền tảng này cũng cung cấp phạm vi liên kết dữ liệu vượt quá 200 km. “SWORD là một ví dụ điển hình về hợp tác châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng hàng hải có ý nghĩa chiến lược cao,” ông Hans Georg Schiebel, Chủ tịch Tập đoàn Schiebel, cho biết.

Dự án SWORD trị giá hàng triệu Euro của Liên minh Châu Âu, trong đó chú trọng năng lực phát hiện, theo dõi và tấn công các mối đe dọa dưới biển từ xa.

Việc lựa chọn S-300 nhấn mạnh tiềm năng của nền tảng này trong việc hỗ trợ các khái niệm tác chiến chống tàu ngầm tương lai với năng lực linh hoạt, không người lái và hiệu quả về mặt vận hành.

Hiệu năng không vận hàng đầu giúp Camcopter S-300 trở thành lựa chọn của Châu Âu.

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