Hà Nội triệt phá nhóm quái xế lạng lách, gây rối trật tự

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ hai nhóm "quái xế" có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 27/6/2026, từ thông tin phản ánh kèm hình ảnh và video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và nẹt pô trên đường Trường Chinh, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, làm rõ hai nhóm đối tượng liên quan.

Một số thanh niên trong nhóm 16 đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. Ảnh: Fanpage Công an thành phố Hà Nội

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 27/6/2026, nhóm thứ nhất gồm 16 đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Trường Chinh.

Sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các phường, xã nơi các đối tượng cư trú để xử lý vi phạm hành chính, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nhằm phòng ngừa tái phạm.

Cùng thời điểm, một nhóm khác gồm 6 đối tượng điều khiển 3 xe máy, mang theo hung khí, di chuyển từ khu vực xã Hòa Xá qua các tuyến đường Cenco 5 - Hà Đông - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Trường Chinh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Các đối tượng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Công Duy (SN 2006, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (SN 2007, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), Mai Anh Quân (SN 2010, trú tại Hòa Xá, Hà Nội) và Đỗ Tiến Long (SN 2008, trú tại Hòa Xá, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối với 2 đối tượng còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, tụ tập gây mất an ninh, trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mang theo hung khí, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự.Công an Hà Nội