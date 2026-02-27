Giải cứu hơn 70 ngư dân trên thuyền bị tấn công ngoài biển

AP dẫn lời một quan chức địa phương ngày 26/2 cho biết, Hải quân và không quân Ghana đã giải cứu 71 ngư dân trên chiếc thuyền bị nhóm vũ trang không rõ danh tính tấn công ngoài khơi bờ biển Ghana.

"Vào tối 25/2, một nhóm người có vũ trang đã tấn công và cướp bóc các thuyền đánh cá của ngư dân. Bọn cướp đã lấy đi động cơ ngoài của thuyền, khiến các ngư dân bị mắc kẹt trên biển", ông Kalala Nyamekye Eghan, quan chức chính quyền địa phương cấp cao nhất của Awutu Senya West thuộc vùng Trung Ghana, thông tin.

Ảnh minh họa: UNB.

"Tất cả ngư dân đã được quân đội giải cứu và đưa tới bệnh viện vào sáng 26/2. Họ đã được xuất viện. Cuộc điều tra về những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này vẫn đang diễn ra", ông Eghan nói thêm.

Trong một tuyên bố hôm 26/2, lực lượng vũ trang Ghana, bao gồm không quân và hải quân, cho biết họ đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ ngoài khơi Senya Bereku sau các vụ tấn công vào tàu thuyền trong khu vực.

“Chiến dịch vẫn tiếp diễn. Lực lượng vũ trang Ghana kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Thông tin chi tiết hơn sẽ được thông báo sau”, phát ngôn viên hải quân, Đại tá Veronica Adzo Arhin, cho biết.

Vịnh Guinea - một phần của Đại Tây Dương dọc theo bờ biển phía tây châu Phi - được coi là điểm nóng về cướp biển, với các nhóm vũ trang nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và tàu đánh cá để cướp bóc và bắt cóc.

Tuy nhiên, theo Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, các vụ cướp bóc và bắt cóc trong khu vực này đã giảm kể từ năm 2021 sau khi tăng cường tuần tra hải quân và hợp tác an ninh khu vực mạnh mẽ hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lật thuyền ở Syria, 34 người thiệt mạng hồi tháng 9/2022