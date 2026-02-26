Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Giấc mơ RAM Trung Quốc giá rẻ chính thức tan vỡ

Thiên Trang (TH)

Giá RAM DDR5 của Trung Quốc đã ngang bằng thế giới, trong khi CXMT chỉ giảm giá DDR4 xuống một nửa, khiến hy vọng RAM giá rẻ cho người dùng tiêu tan.

ram-1.png
Vài tháng trước, RAM Trung Quốc từng được kỳ vọng sẽ mang đến lựa chọn giá rẻ cho người dùng toàn cầu.
ram-2.png
Tuy nhiên, giá DDR5 của KingBank dùng chip CXMT hiện đã ngang bằng Samsung, SK Hynix và Micron.
ram-3.png
Module DDR5 32GB được rao bán khoảng 530 USD, còn bản 64GB DDR5-6000 vượt mốc 1.000 USD.
bot-5.png
Nguyên nhân chính là nhu cầu chip nhớ từ các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, khiến phân khúc tiêu dùng bị bỏ quên.
ram-5.png
CXMT đã chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang HBM3 để phục vụ máy chủ AI.
ram-6.png
Giá RAM DDR4 toàn cầu cũng tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ năm 2016 theo dữ liệu DRAMeXchange.
ram-7.png
Dù vậy, CXMT vẫn bán DDR4 với giá chỉ bằng một nửa thị trường, nhưng số lượng có thể hạn chế.
ram-8.png
Khi ngay cả nhà sản xuất lớn nhất Trung Quốc không mặn mà với phân khúc phổ thông, giấc mơ RAM giá rẻ coi như đã khép lại.
#RAM Trung Quốc #DDR5 #giá RAM #CXMT #AI #chip nhớ
