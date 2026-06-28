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Ferrari Luce chạy điện bị "giang cư dân" chê tơi tả, nhưng vẫn cháy hàng

Thảo Mai

Ferrari chỉ bán ra 88 chiếc Ferrari Luce cho thị trường Trung Quốc. Dù bị cư dân mạng chê tơi tả nhưng Luce vẫn cháy hàng ngay lập tức ở thị trường tỷ dân.

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Ferrari đã trình làng mẫu sedan thuần điện gây tranh cãi Luce tại Rome, Ý vào cuối tháng 5/2026. Hiện mẫu xe này đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá bán lẻ 3,988 triệu Nhân dân tệ, tương đương 586.600 USD hay 13,95 tỷ đồng. Ferrari chỉ phân bổ đúng 88 chiếc xe thuần điện này cho thị trường Trung Quốc. Dù bị cư dân mạng chê tơi tả nhưng Ferrari Luce ngay lập tức lập kỷ lục bán hàng ở thị trường tỷ dân này.
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Sự kiện ra mắt Luce diễn ra trong bối cảnh thương hiệu siêu xe Ý đang đối mặt với tình trạng sụt giảm thị phần tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, đồng thời phải cạnh tranh với sự nổi lên của các mẫu siêu xe nội địa Trung Quốc. Bên cạnh đó, chi phí sở hữu các mẫu xe sang sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc cũng đang gia tăng dù điều này có thể không ảnh hưởng đáng kể đến nhóm khách hàng mục tiêu của Ferrari.
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Giá xe Ferrari Luce tại Trung Quốc gây bất ngờ khi thấp hơn khoảng 7% so với con số tại châu Âu (550.000 Euro, tương đương 626.000 USD). Điều này trái ngược với các mẫu siêu xe trước đó của Ferrari. Ví dụ, Ferrari Amalfi có giá khởi điểm 202.459 Bảng (267.000 USD) tại Anh và 2.598.500 Nhân dân tệ (382.000 USD) ở Trung Quốc do bị đánh các loại thuế đối với xe dung tích lớn và xe sang.
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Trước đó, từng xuất hiện tin đồn cho rằng Luce là một “bài kiểm tra lòng trung thành với thương hiệu”. Nói cách khác, khách hàng có thể rút ngắn thời gian tiếp cận các mẫu xe độc quyền của Ferrari thông qua việc mua sedan thuần điện này. Tuy nhiên, Giám đốc marketing của Ferrari đã chính thức bác bỏ thông tin trên với tờ The Drive và tuyên bố này được cho là cũng áp dụng với thị trường Trung Quốc.
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Tại thị trường Trung Quốc, Ferrari Luce có đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Yangwang U9. Mẫu siêu xe của BYD có giá chỉ bằng một nửa so với Ferrari Luce nhưng sở hữu khả năng sạc nhanh hơn, thời gian tăng tốc lên 100 km/h nhanh hơn và cung cấp công suất cao hơn 200 mã lực tới cả 4 bánh xe. Ngoài Yangwang U9, Ferrari Luce còn cạnh tranh với một đối thủ nội địa khác là Hyptec SSR của GAC.
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Không giống như YangWang U9 và Hyptec SSR, Ferrari Luce không phải là một mẫu siêu xe. Ferrari định vị đây là một mẫu grand tourer (GT) 5 chỗ chứ không phải một cỗ máy hiệu suất cao. Những mẫu GT thuần điện của Trung Quốc như Denza Z9 GT của BYD sở hữu thông số kỹ thuật tốt hơn, nhưng khoảng cách giá bán quá lớn đồng nghĩa với việc nhóm khách hàng của hai bên hầu như trùng nhau.
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Khả năng rất thấp là 88 khách hàng Trung Quốc từng cân nhắc các sản phẩm của BYD hoặc GAC trước khi quyết định xuống tiền mua Ferrari Luce. Các biểu tượng địa vị vẫn có sức hút tại quốc gia này dù trong những năm gần đây đã xuất hiện xu hướng chuyển dần sang các thương hiệu nội địa Trung Quốc.
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Luce cho thấy vẫn tồn tại một thị trường ngách dành cho giới siêu giàu tại Trung Quốc, những người vẫn tìm kiếm các mẫu xe thể hiện sự giàu có và tính độc quyền. Những bài viết từ truyền thông Trung Quốc cũng mang lại góc nhìn rõ hơn về điều này. Speedsters cho rằng một chiếc Ferrari Luce đại diện cho “4 triệu Nhân dân tệ trên 4 bánh xe”, ngay lập tức cho thấy chủ nhân của mẫu xe này thuộc nhóm 1% người giàu nhất Trung Quốc.
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Speedsters cho rằng một chiếc Ferrari Luce đại diện cho “4 triệu Nhân dân tệ trên 4 bánh xe”, ngay lập tức cho thấy chủ nhân của mẫu xe này thuộc nhóm 1% người giàu nhất Trung Quốc. Những mẫu xe mới nhất của Trung Quốc hiện sở hữu thông số kỹ thuật vượt trội với giá bán thấp hơn, nhưng các yếu tố này có thể bị bỏ qua bởi những khách hàng dư dả tài chính.
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Ferrari Luce hướng tới những người tìm kiếm cảm xúc và niềm đam mê. Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc cũng đã có những bước tiến vượt bậc nhưng vẫn còn phải chờ xem liệu các mẫu xe của nước này có thể chuyển hóa năng lực kỹ thuật thành những giá trị cảm xúc đủ sức hấp dẫn thị trường hay không.
Video: Giới thiệu siêu xe điện Ferrari Luce mới.

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