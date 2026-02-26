Khoa học & Đời sống

Cinque Terre: Di sản UNESCO và những cung đường ngoạn mục

Nổi tiếng với các ngôi nhà sặc sỡ, đường đi bộ tuyệt đẹp và ẩm thực đậm đà, khu vực này đang đối mặt với thách thức du lịch đại trà.

Là quần thể gồm năm ngôi làng ven biển. Cinque Terre bao gồm năm làng: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola và Riomaggiore, tất cả đều nằm dọc bờ biển vùng Liguria. Tên gọi “Cinque Terre” nghĩa là “Năm vùng đất”, phản ánh cấu trúc cộng đồng gắn kết nhưng tách biệt bởi địa hình hiểm trở. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với những ngôi nhà sơn màu rực rỡ. Các ngôi nhà cao tầng san sát nhau, sơn vàng, hồng, cam hay đỏ tươi, tạo nên khung cảnh như tranh vẽ. Màu sắc ban đầu giúp ngư dân nhận ra làng mình từ ngoài khơi xa. Ảnh: Pinterest.
Ruộng bậc thang trồng nho dựng đứng bên biển. Người dân địa phương đã xây dựng hàng nghìn kilômét tường đá để tạo ruộng bậc thang trồng nho và ô liu. Loại rượu vang trắng đặc trưng của vùng là Sciacchetrà, nổi tiếng với hương vị đậm đà. Ảnh: beyondthewindowbox.wordpress.com.
Không khuyến khích xe hơi. Phần lớn các làng hạn chế xe cơ giới; du khách thường di chuyển bằng tàu hỏa, thuyền hoặc đi bộ. Điều này giúp giữ gìn bầu không khí yên bình và giảm tác động môi trường. Ảnh: Pinterest.
Có những cung đường đi bộ ngoạn mục. Hệ thống đường mòn nối liền năm làng, trong đó nổi tiếng nhất là Sentiero Azzurro (Con đường Xanh), mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra biển Địa Trung Hải và vách đá dựng đứng. Ảnh: Pinterest.
Ẩm thực đậm chất biển Liguria. Các món ăn địa phương sử dụng hải sản tươi, dầu ô liu và húng quế. Pesto alla genovese – đặc sản vùng Liguria – thường xuất hiện trong thực đơn cùng cá cơm và mỳ pasta truyền thống. Ảnh: romeanditaly.com.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 1997, khu vực này được UNESCO ghi danh nhờ giá trị văn hóa và cảnh quan độc đáo, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện qua hàng thế kỷ canh tác trên sườn núi dốc sát biển. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt với thách thức du lịch đại trà. Lượng khách tăng mạnh trong những năm gần đây gây áp lực lên hạ tầng và môi trường. Chính quyền đã áp dụng các biện pháp kiểm soát dòng khách nhằm bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ và đời sống cộng đồng địa phương. Ảnh: Pinterest.
