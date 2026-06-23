Bỏ xe xăng sau nhiều năm gắn bó, “mẹ bỉm” ở Hà Nội tìm thấy chân ái từ VinFast VF 7

Trước khi quyết định chuyển sang sử dụng xe điện, chị Bùi Thanh Hương (Hà Nội) đã có 7 năm gắn bó với một chiếc xe xăng. Phương tiện cũ từng đáp ứng được hầu hết những yêu cầu cá nhân trong đô thị nhưng khi nhu cầu sử dụng thay đổi, chị bắt đầu tìm kiếm một phương tiện vận hành êm ái hơn, tiết kiệm hơn và phù hợp với những chuyến đi cuối tuần cùng hai con. Sau quá trình cân nhắc, chị quyết định lựa chọn VinFast VF 7.

Chị Bùi Thanh Hương (Hà Nội) quyết định lên đời VF 7 sau nhiều năm gắn bó với xe xăng

Một chiếc xe hợp gu từ thẩm mỹ tới trải nghiệm sau vô-lăng

Đối với phụ nữ, yếu tố thẩm mỹ luôn đóng vai trò quan trọng khi đưa ra quyết định mua xe. Tự nhận là một người khá khó tính trong chuyện thẩm mỹ, chị Hương bị thuyết phục bởi ngoại hình của VF 7 ngay từ lần tiếp cận đầu tiên. Kiểu dáng xe hiện đại, khỏe khoắn nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng của người sở hữu.

“Từ phần đầu xe tới đuôi xe tạo dáng coupe sành điệu, đặc biệt là dải đèn LED rất nổi bật và kéo ánh nhìn của người đi đường. Về nội thất, tôi thấy vừa đủ sự tối giản, vừa đủ sự hiện đại. Nói tóm lại, với tầm giá quanh 700 triệu đồng thì đây là chiếc xe hợp gu thẩm mỹ của tôi nhất từ ngoài vào trong”, chị Hương nhận xét.

Về khả năng vận hành, trải nghiệm đi đường dài của chị Hương với chiếc VF 7 đã “loại bỏ” quan điểm cho rằng xe công suất lớn khó kiểm soát đối với phụ nữ. VF 7 vốn nổi tiếng với một khối động cơ mạnh mẽ. Theo nữ chủ xe, động cơ này không tạo cảm giác đáng sợ mà mang lại sự yên tâm khi vượt xe khác hoặc khi cần xử lý các tình huống phát sinh trên đường. Chị Hương khẳng định, phụ nữ không cần một chiếc xe quá dữ dằn, mà cần một phương tiện mang lại sự tự tin khi cầm lái như VF 7.

Sự tự tin đó được hỗ trợ bởi các công nghệ an toàn thiết thực tích hợp trên xe. Hệ thống cảnh báo điểm mù giúp người lái chủ động hơn mỗi khi chuyển làn hoặc khi có phương tiện khác vượt lên. Ngoài ra, việc trang bị hệ thống cân bằng điện tử, tính năng chống lật, phanh tái sinh và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) giúp việc chở gia đình đi chơi xa trở nên an tâm hơn.

Chiếc VF 7 trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy với chị Hương và gia đình trong những chuyến đi dài

Sử dụng xe điện tiện lợi hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu

Trước khi xuống tiền chốt VF 7, chị Hương dành khá nhiều thời gian tìm hiểu về hạ tầng sạc. Chị chủ động tải ứng dụng VinFast để kiểm tra và nhận thấy hệ thống trạm sạc đã phủ rộng ở khắp nơi. Người dùng như chị có thể dễ dàng dùng ứng dụng để kiểm tra điểm gần nhất, nắm rõ công suất từng trụ, số lượng trụ trống và thời gian chờ đợi dự kiến nếu có xe đang sạc trước. Điều này giúp chị xóa bỏ băn khoăn và tự tin xuống tiền mua VF 7.

Qua những chuyến đi đường dài thực tế, chị Hương càng nhận ra, việc sạc pin thuận tiện hơn so với suy nghĩ ban đầu. Ngoài ra, tầm hoạt động hơn 400 km của xe đáp ứng thoải mái cho cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi chơi xa cuối tuần. Ba mẹ con đã có nhiều hành trình ngắn ngày đến Đập thủy điện Hòa Bình, hồ Đồng Chanh (Hòa Bình), Hạ Long và xa nhất là Vân Đồn (Quảng Ninh) mà vẫn dư dả pin.

Sau những chuyến đi, các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình đặc biệt yêu quý “người bạn đồng hành” VF 7. Bạn lớn nhà chị hào hứng với màn hình giải trí rộng 12,9 inch, tích hợp nhiều chức năng và thích cảm giác phấn khích mỗi khi mẹ chuyển sang chế độ “Sport” trên cao tốc. Trong khi đó, bạn nhỏ thường nghe nhạc và dễ dàng ngủ thiếp đi nhờ không gian di chuyển êm ái và tĩnh lặng của xe.

Một trong những điểm cộng lớn khác khiến chị Hương hài lòng sau khi đổi xe là chi phí vận hành. Trong bối cảnh giá xăng biến động mạnh, việc sở hữu một chiếc ô tô điện VinFast cùng chính sách miễn phí sạc trong 3 năm giúp gia đình cắt giảm được phần lớn áp lực tài chính dành cho việc đi lại hằng tháng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ tiền sạc và bảo dưỡng định kỳ được chị giữ lại để tái đầu tư cho chất lượng cuộc sống của các con.

Tổng kết lại, với chị Hương, chiếc VF 7 là người bạn đồng hành mang lại sự an tâm sau tay lái, cảm giác thư thái trong mỗi hành trình và thêm nhiều động lực để cả ba mẹ con cùng khám phá những điểm đến mới.

“Khi một chiếc VF 7 khiến bản thân tôi và gia đình luôn hào hứng mỗi lần ngồi lên thì chiếc xe đã vượt xa khái niệm ‘xe cộ’ thông thường”, chị chia sẻ.