Biển người dự lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

AP đưa tin, nhiều quan chức cấp cao của Iran và các con trai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, gồm Masoud, Meysam và Mostafa Khamenei, đã xuất hiện trước công chúng hôm 5/7 để tham dự buổi cầu nguyện trong lễ tang của ông.

Giáo sĩ 97 tuổi Ayatollah Jafar Sobhani là người chủ trì buổi lễ cầu nguyện dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và các thành viên quá cố của gia đình ông tại Đại thánh đường ở thủ đô Tehran.

Rất đông người tham dự buổi cầu nguyện trong lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Đại thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran ngày 5/7/2026. Ảnh: AP/Altaf Qadri.

Tướng Ahmad Vahidi, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được nhìn thấy xuất hiện trong đám đông. Ông được hộ tống bởi lực lượng an ninh mặc thường phục và đội mũ lưỡi trai màu đen.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Esmail Qaani, người chỉ huy Lực lượng Quds, cũng tham dự buổi lễ cầu nguyện.

Rất đông người dân từ Iran và các quốc gia khác cũng đổ về các con phố ở thủ đô Tehran để bày tỏ lòng kính trọng và cầu nguyện cho vị cố Lãnh tụ tối cao Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2/2026.

Hình ảnh cố Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 5/7/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Giới chức không công bố số liệu người tham dự lễ tang tại Tehran vào ngày 4 và 5/7. Tuy nhiên, đám đông tham dự tang lễ hôm 5/7 đông hơn nhiều so với ngày hôm trước. Những người đưa tang mặc đồ đen đi đến địa điểm tổ chức tang lễ, mang theo cờ Iran và chân dung vị cố Lãnh tụ,... Nhiều thành phố khác trên khắp Iran cũng tổ chức lễ tưởng niệm.

Hiện chưa rõ liệu ông Mojtaba Khamenei, tân Lãnh tụ tối cao Iran, có xuất hiện tại tang lễ của cha mình hay không.

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