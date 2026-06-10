Vinmec Central Park cứu sống hai cụ bà U90 và U100 tuổi bị đột quỵ nhồi máu

Chạy đua với thời gian để tái thông mạch não

Bà Nguyễn Thị Huệ (85 tuổi, TP.HCM) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người trái. Kết quả chụp MRI sọ não khẩn cấp cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não tối cấp do tắc động mạch não giữa - một trong những mạch máu lớn nuôi não.

Đánh giá đây là trường hợp đột quỵ nặng, nếu không tái thông kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề, ThS.BS Lê Hưng - Trung tâm Thần Kinh - Cột sống - cùng ê-kíp lập tức thực hiện lấy huyết khối cơ học. Với hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại, các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên biệt tiếp cận vị trí tắc sâu trong lòng mạch não để lấy cục máu đông, tái lập dòng máu nuôi não trong thời gian ngắn nhất.

Bệnh nhân Huệ hồi phục tích cực sau ca can thiệp.

Sau can thiệp, tuần hoàn não được khôi phục, tình trạng tri giác của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân có nhiều bệnh nền phức tạp như viêm phổi hít, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim và suy thận mạn. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng sau đột quỵ và trong giai đoạn hồi sức. Nhiều ngày sau can thiệp, các bác sĩ theo dõi sát nguy cơ phù não, suy hô hấp, rối loạn đông máu và các biến chứng tim mạch.

Trong khi bà Huệ được theo dõi và hồi sức tích cực sau can thiệp, Vinmec Central Park tiếp tục tiếp nhận một trường hợp nguy kịch khác. Bệnh nhân Trần Thị Vân Nga (91 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Hình ảnh MRI sọ não ghi nhận nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch não giữa đoạn M1 - dạng tổn thương nặng với nguy cơ tử vong và tàn phế rất cao.

Bệnh nhân tuổi rất cao và vùng não tổn thương rộng, ThS.BS Lê Hưng cùng ê-kíp can thiệp thần kinh phải chạy đua với thời gian để cứu phần nhu mô não còn có khả năng hồi phục. Sau thủ thuật, dòng máu nuôi não được khôi phục và tình trạng tri giác của bệnh nhân có cải thiện bước đầu.

Sau tình trạng nguy kịch, bệnh nhân Nga bình phục trong niềm vui của gia đình và ê-kíp điều trị.

Tuy nhiên, trong quá trình hồi sức hậu can thiệp, người bệnh xuất hiện nhiều biến chứng phức tạp như viêm phổi hít, nguy cơ nhồi máu cơ tim và rối loạn đông máu. Đội ngũ bác sĩ thần kinh, hồi sức tích cực, tim mạch, hô hấp liên tục hội chẩn để tối ưu điều trị chống đông, kiểm soát tim mạch, điều chỉnh kháng sinh và theo dõi sát nguy cơ xuất huyết não sau can thiệp.

Nhờ chiến lược điều trị toàn diện và chăm sóc hồi sức chuyên sâu, từ tình trạng nguy kịch, hai bệnh nhân dần tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Tuổi cao không còn là rào cản điều trị đột quỵ

Theo bác sĩ Lê Hưng, điều trị đột quỵ ở nhóm bệnh nhân cao tuổi luôn là thách thức lớn. Họ có hệ mạch máu xơ cứng do quá trình lão hóa tự nhiên, khiến việc đưa dụng cụ can thiệp vào não khó khăn hơn nhiều và làm tăng nguy cơ tai biến.

Phần lớn bệnh nhân đều mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường, suy tim hoặc suy thận mạn. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết não, rối loạn đông máu, suy hô hấp và nhiễm trùng nặng sau can thiệp.

Một thách thức khác là khả năng chịu đựng và phục hồi ở người cao tuổi suy giảm đáng kể. Chỉ một biến chứng nhỏ cũng có thể khiến tình trạng toàn thân diễn tiến nhanh chóng theo chiều hướng xấu. Vì vậy, thành công của điều trị không chỉ nằm ở việc tái thông được mạch máu não mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực hồi sức và kiểm soát biến chứng hậu can thiệp.

Ê-kíp bác sĩ trong một ca can thiệp mạch não.

Nhờ phương pháp y học hiện đại, hiện nay tuổi cao không còn là yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật hút huyết khối cơ học. Điều quan trọng là người bệnh phải được phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng” và được điều trị tại trung tâm đầy đủ năng lực can thiệp thần kinh, hồi sức và phối hợp đa chuyên khoa.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị cho các ca bệnh cao tuổi phức tạp, nhiều năm qua, Vinmec Central Park đã đầu tư đồng bộ hệ thống điều trị đột quỵ hiện đại, triển khai mô hình cấp cứu đa chuyên khoa với sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp cứu, thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch, hồi sức tích cực và phục hồi chức năng. Việc điều trị thành công cho hai bệnh nhân 85 tuổi và 91 tuổi là minh chứng rõ nét cho khả năng phối hợp đa chuyên khoa, kinh nghiệm hồi sức thần kinh và năng lực cá thể hóa điều trị của đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện.

Để tối ưu cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh đột quỵ, bác sĩ Hưng khuyến cáo khi phát hiện người thân có dấu hiệu méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, lơ mơ hoặc mất thăng bằng đột ngột, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt. “Với đột quỵ, mỗi phút chậm trễ đều đồng nghĩa với hàng triệu tế bào não mất đi và làm giảm đáng kể cơ hội phục hồi của người bệnh”, bác sĩ Hưng chia sẻ.