Viên gạch rơi từ tầng 5 khiến nam công nhân chấn thương sọ não nguy kịch

Bệnh nhân nam, 42 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, làm thợ xây tại một công trình ở Hà Nội. Trong quá trình thi công, người này đứng làm việc tại tầng 1 nhưng không đội mũ bảo hộ lao động thì bất ngờ bị một viên gạch đặc từ tầng 5, độ cao gần 20m, rơi trúng đầu.

Sau tai nạn, bệnh nhân bất tỉnh và được đồng nghiệp đưa tới Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Khi nhập viện, người bệnh có điểm Glasgow 6, đồng tử mắt phải giãn 5mm, mất phản xạ ánh sáng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy người bệnh bị tổn thương não lan tỏa với nhiều tổn thương phối hợp gồm tụ máu dưới màng cứng, tụ máu ngoài màng cứng, xuất huyết dưới nhện, dập não và phù não.

Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng được hồi sức tích cực tại Bệnh viện 19-8 - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 cho biết, đây là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Sau phẫu thuật cấp cứu mở sọ giảm áp, lấy máu tụ và cầm máu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực và Chống độc để tiếp tục hồi sức.

Qua đánh giá, các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não rất phức tạp, tổn thương nhiều vị trí, tiên lượng nguy kịch, nguy cơ tử vong và di chứng nặng rất cao.

Bên cạnh các biện pháp hồi sức tích cực theo phác đồ, ê-kíp điều trị quyết định áp dụng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu hiện đại gồm hạ thân nhiệt chỉ huy (TTM) và đo áp lực nội sọ xâm lấn (ICP).

Sau khi triển khai đồng bộ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, tình trạng người bệnh cải thiện dần. Áp lực nội sọ giảm theo từng ngày, đáp ứng điều trị tích cực.

ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, cho biết: "Hiện tại, bệnh nhân điều trị tại Khoa ngày thứ 14, ý thức cải thiện hơn, đã được bỏ máy thở, rút ống nội khí quản, có thể tự thở qua mở khí quản, mạch và huyết áp ổn định, chức năng thần kinh và các chức năng cơ quan khác đang hồi phục tiến triển tốt. Nam công nhân đang được tiếp tục điều trị phục hồi chức năng chờ ngày xuất viện."

"Chấn thương sọ não là một trong những cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, cần được xử trí càng sớm càng tốt. Người bị tai nạn cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại thần kinh và hồi sức tích cực ngay khi có dấu hiệu hôn mê, bất tỉnh hoặc rối loạn ý thức. Việc tuân thủ quy định về an toàn lao động, đặc biệt sử dụng đầy đủ mũ bảo hộ khi làm việc tại công trường, là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ chấn thương vùng đầu và hạn chế hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn", các bác sĩ khuyến cáo.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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