Spotify ra mắt chiếc loa Bluetooth kỳ quái với hình dáng... bình tro cốt

Spotify và Liquid Death đã hợp tác để ra mắt một trong những sản phẩm kết hợp độc đáo nhất năm nay: Eternal Playlist Urn, một loa Bluetooth không dây có hình dáng giống bình tro cốt. Đúng vậy, bạn không nhầm đâu.

Eternal Playlist Urn thực chất không dùng để đựng tro cốt, mà là một món đồ sưu tầm với phần loa tích hợp ở trên nắp, chỉ có 150 chiếc được bán ra tại Mỹ.

Với giá 495 USD, người mua sẽ sở hữu một bình cao 7 inch, rộng 11,4 inch. Ai cũng có thể nghi ngờ về chất lượng âm thanh, bởi toàn bộ công nghệ đều được nhồi vào phần nắp nhỏ bé của chiếc bình này.

Theo Spotify, chiếc bình này mang đến “bình tro cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới”, khiến cái chết “bớt nhàm chán hơn rất nhiều”.

Ý tưởng của sản phẩm là ngay cả những người đã khuất cũng có thể tiếp tục thưởng thức những bản nhạc yêu thích mãi mãi, hoặc ít nhất đó là lời đùa của công ty.

“Cuộc sống cần âm nhạc. Thế giới bên kia cũng vậy. Đó là lý do Spotify hợp tác với Liquid Death để tạo ra Eternal Playlist Urn, chiếc loa không dây đầu tiên trên thế giới được thiết kế để mang âm nhạc của bạn đến những nơi chưa từng có trước đây,” Spotify chia sẻ trong một bài đăng trên blog.

Khi nhận được bình, bạn có thể tạo danh sách phát Eternal Playlist của riêng mình trên Spotify bằng cách trả lời các câu hỏi như “Vibe vĩnh cửu của bạn là gì?” hoặc “Âm thanh ma quái yêu thích của bạn là gì?”

Spotify sẽ sử dụng câu trả lời và lịch sử nghe nhạc của bạn để tạo ra một danh sách phát cá nhân hóa, đồng bộ trực tiếp với loa của bình và có thể chia sẻ với bạn bè, người thân.

Dù Spotify chưa từng ra mắt loa thông minh mang thương hiệu riêng, công ty từng hợp tác với Ikea năm 2022 để sản xuất loa Bluetooth kiêm đèn bàn di động với tính năng Spotify Tap, biến đây thành lần hợp tác phần cứng thứ hai của Spotify với một thương hiệu khác. Spotify cũng từng giới thiệu “Car Thing”, thiết bị giải trí trên ô tô, nhưng sau đó đã ngừng sản xuất.

Đây không phải lần đầu Liquid Death đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị táo bạo như chiếc thùng giữ lạnh hình quan tài Yeti kích thước thật. "Quan tài băng" này từng thu hút hơn 800 người đấu giá và được bán với giá 68.200 USD.

Dù bạn xem đây là một chiêu trò thông minh, một trò đùa vui nhộn, một câu chuyện thiếu tế nhị hay đơn giản là điều phi lý, Eternal Playlist Urn là minh chứng cho việc các thương hiệu sẵn sàng đi xa đến đâu để thu hút sự chú ý của chúng ta.

Điều buồn nhất khi qua bên kia thế giới là không được nghe nhạc!