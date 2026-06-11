Phú Thọ hỗ trợ thí sinh đặc biệt dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 11/6, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ có hơn 47.000 thí sinh tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thi, các lực lượng tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ nhiều thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến trường, làm bài thi tốt nghiệp.

Em Bùi Trung Kiên bị gãy chân do tai nạn được hỗ trợ thi tốt nghiệp.

Tại điểm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Hạ Hoà) có một học sinh đặc biệt là em Bùi Trung Kiên, SN 2008, ở khu 2 xã Hạ Hòa, đi thi với chân trái còn ghim nhiều đinh sắt để cố định xương.

Trao đổi với PV, đại diện nhà trường cho biết, Kiên bị tai nạn ngày 29/4. Sau tai nạn em bị gãy xương chân, đứt tĩnh mạch. Cơ sở y tế sử dụng 6 đinh sắt để cố định xương. Dù tình trạng di chuyển khó khăn nhưng Kiên vẫn cố gắng ôn tập, quyết tâm làm tốt bài thi tốt nghiệp THPT.

Do nhà cách trường gần 10km nên khi được gia đình đưa đến điểm thi, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã hỗ trợ xe đẩy, bàn thi riêng đảm bảo điều kiện để nam thí sinh làm bài thi tốt nhất.

Tại khu vực xã Cẩm Khê, có hai trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển là em Hà Mỹ Hạnh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Phương Xá, bị thoát vị màng não tuỷ cột sống bẩm sinh, từ nhỏ không thể tự đi lại. Trường hợp thứ hai em Lê Công Sơn, học sinh lớp 12A8 trường THPT Cẩm Khê bị gãy xương Mác chân trái do tai nạn giao thông.

Em Hà Mỹ Hạnh bị thoát vị màng não tuỷ cột sống bẩm sinh, từ nhỏ không thể tự đi lại.

Sáng nay, Công an xã Cẩm Khê cùng lực lượng y tế đã cử cán bộ cùng phương tiện đưa, đón các em đến địa điểm thi kịp thời, an toàn.

Dù phải chịu nhiều đau đớn và khó khăn nhưng các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm tham dự kỳ thi với hy vọng chinh phục ước mơ của mình.

Em Lê Công Sơn bị gãy xương Mác chân trái do tai nạn giao thông trước ngày thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 3 ngày, ngày 11/6, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút) và môn Toán (90 phút). Ngày mai, 12/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi tự chọn gồm 2 môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng.

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