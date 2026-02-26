Phát hiện xe ngựa 3.500 năm tuổi ở Armenia là ví dụ cổ xưa nhất

Quan hệ giữa Mỹ-Iran hiện căng thẳng lên tới đỉnh điểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vậy Iran có vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận mùa xuân thường niên vào tháng 3 tới để tăng cường khả năng phòng thủ chung của hai nước.
BMW M cho biết hộp số sàn dần lỗi thời do giới hạn kỹ thuật và nhu cầu giảm, nhưng hãng vẫn duy trì trên một số mẫu xe hiệu năng cao trong thời gian tới.
Vào tối 3/3, người yêu thiên văn tại Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng 'Trăng máu' rực rỡ kéo dài hơn 3 tiếng, đừng bỏ lỡ!
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - năm 2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn. Các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày kết hợp.
Cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26/2.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho mẫu xe HR-V phiên bản e:HEV RS mới tại thị trường Việt Nam, mức giảm tới 34 triệu đồng.
Spotify và Liquid Death vừa ra mắt một sản phẩm có thể được xem là độc đáo nhất trong năm: một chiếc loa có hình dạng giống như một bình tro cốt.
Dây chuyền sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine bị phá hủy, làm giảm khả năng tấn công tầm xa, ảnh hưởng đến chiến lược quân sự của Kiev.
Mới đây, mẫu xe Triumph Scrambler 400 XC phiên bản 2026 chính thức được bán ra tại thị trường Malaysia. Xe có giá 34.200 ringgit (khoảng 230 triệu đồng).