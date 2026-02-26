Khoa học & Đời sống

Phát hiện xe ngựa 3.500 năm tuổi ở Armenia là ví dụ cổ xưa nhất

Khám phá xe ngựa có mái che cổ xưa nhất thế giới, được bảo tồn tốt, thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo từ thời kỳ Đồng cổ tại Armenia.

1-9861.png
Khi nhắc đến xe ngựa hoặc xe kéo có mái che, người ta thường liên tưởng đến những truyền thuyết về miền Viễn Tây nước Mỹ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
2-6818.png
Tuy nhiên, ví dụ cổ xưa được bảo tồn tốt nhất về loại phương tiện giao thông mang tính biểu tượng này trên thế giới lại nằm ở Armenia, có niên đại 3.500 năm tuổi thuộc Thời đại Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
3-430.png
Cuộc khai quật tại một nghĩa trang độc đáo ở vùng Lchashen của Armenia đã phát hiện ra tàn tích của sáu cỗ xe ngựa làm bằng gỗ sồi. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
4-7170.png
Mỗi chiếc xe này đều có cấu trúc bốn bánh gắn trên hai trục. Hai trong số những chiếc xe được tìm thấy có mui hở, trong khi bốn chiếc còn lại có cấu trúc khung xương phức tạp ở phía trên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
5-1736.png
Một trong những di tích này được coi là ví dụ được bảo tồn tốt nhất về loại cỗ xe ngựa có mái che thời kỳ đầu trên thế giới. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
6-9812.png
Chiếc xe ngựa Lchashen, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Armenia ở Yerevan, được cấu tạo từ ít nhất 70 mảnh ghép lại với nhau bằng hệ thống mộng và chốt của các bộ phận gỗ lồng vào nhau và các khớp nối bằng đồng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
7-7234.png
Thông số kỹ thuật của chiếc xe thật đáng kinh ngạc. Thân xe dài khoảng 2 mét. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
