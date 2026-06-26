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Ngắm Morgan Midsummer Coupe khung gỗ, thiết kế bởi Pininfarina

Tâm Võ

Phiên bản mui trần Midsummer đã bán hết, vì vậy Morgan và Pininfarina đã thiết kế lại nó thành một chiếc grand tourer kín với mui kính và thép ấn tượng.

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Thương hiệu Morgan vốn nổi tiếng về việc chuyên sản xuất những mẫu ôtô thể thao hiện đại nhưng mang thiết kế như xe cổ điển. Tại Việt Nam, cũng đã có một số chiếc Morgan được nhập khẩu về nước và từng gây xôn xao khi xuất hiện trên đường phố.
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Morgan hiện đang tiếp tục mở rộng hoạt động chế tác xe đặt hàng với việc ra mắt Midsummer Coupe. Được phát triển như phiên bản mui cứng dựa trên mẫu xe mui trần Midsummer Barchetta 2024, tân binh nhà Morgan sẽ có số lượng xuất xưởng siêu giới hạn, chỉ đúng 9 chiếc. Hiện toàn bộ số xe Morgan Midsummer Coupe này đều đã có chủ.
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Dự án bắt đầu khi một khách hàng của Morgan đặt câu hỏi liệu mẫu Midsummer Barchetta có thể được phát triển thành xe coupe hay không. Thay vì chỉ gắn thêm phần mui cứng lên xe hiện có, thương hiệu đến từ Anh quốc lại đã coi đây là một dự án chế tác thân xe hoàn toàn mới ngay từ đầu.
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Phiên bản coupe được thiết kế cùng Pininfarina - đối tác từng tham gia phát triển mẫu Midsummer Barchetta nguyên bản. Do phần mui cứng mới làm thay đổi tỷ lệ tổng thể của xe nên các nhà thiết kế đã vuốt dốc chi tiết này để kết nối gọn gàng với phần đuôi phía sau. Phần lớn mui xe đều được làm bằng kính, giúp khoang nội thất tràn ngập ánh sáng đồng thời không tạo cảm giác nặng nề cho xe.
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Ngoài yếu tố thẩm mỹ, Morgan cho biết phần mui mới còn mang lại "mức độ tinh tế cao hơn, khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn và năng lực di chuyển đường dài được cải thiện", cho phép chủ xe sử dụng Midsummer Coupe "trong phạm vi điều kiện rộng hơn". Nói cách khác, đây là mẫu xe mà chủ nhân có thể thực sự mang đi xa ngay cả khi thời tiết trở nên xấu.
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Tay nắm cửa được tích hợp vào đường viền nhôm chạy ngang thân xe, đồng bộ với đường gân chính. Mẫu coupe này vẫn giữ lại phần đầu xe, các vòm bánh có khe thoát gió được tạo hình thủ công và những chi tiết bằng thép không gỉ đánh bóng của Midsummer Barchetta, nhưng được trang bị thêm bộ mâm hợp kim rèn 19 inch thiết kế đa chấu hoàn toàn mới.
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Phần mui yêu cầu "sự phát triển đáng kể về kết cấu và một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với kiến trúc xe", từ đó giúp tăng độ cứng thân xe. Để làm được điều này, các kỹ sư của Morgan đã sử dụng "các cột A bằng nhôm gia công nguyên khối, kính kết cấu liên kết và kết cấu tán đinh chìm".
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Cái giá phải trả cho phần mui cố định là rất nhỏ vì Midsummer Coupe chỉ nặng hơn khoảng 2,5% so với đàn anh Supersport được trang bị mui cứng. Bên dưới lớp vỏ nhôm được chế tác thủ công là khung gỗ, đúng với truyền thống lâu đời của Morgan.
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Bên trong xe là khoang nội thất hai chỗ ngồi kết hợp giữa da, gỗ và nhôm. Thiết kế mui mới giúp tạo thêm một chút không gian phía sau tựa đầu ghế. 9 chủ sở hữu của Morgan Midsummer Coupe đều có thể cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích riêng và đó cũng chính là mục đích của dự án này.
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Ẩn dưới lớp vỏ xe, mẫu coupe đặc biệt vẫn sử dụng nền tảng truyền thống của Morgan cùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L do BMW cung cấp. Hiện Morgan chưa công bố giá bán của Midsummer Coupe.
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Tuy nhiên, với số lượng chỉ 9 chiếc cùng quy trình chế tác theo yêu cầu riêng, mẫu xe này chắc chắn sẽ đắt hơn đáng kể so với Midsummer Barchetta vốn có số lượng giới hạn 50 chiếc và giá khởi điểm khoảng 200.000 Bảng Anh (260.000 USD).
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Chiếc xe Morgan Midsummer Coupe nguyên mẫu tuyệt đẹp xuất hiện trong bài viết không nằm trong số 9 xe dành cho khách hàng và sẽ được trưng bày tại bộ sưu tập Louwman ở thành phố La Hay, Hà Lan.
Video: Giới thiệu Morgan Midsummer Coupe bản giới hạn.
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