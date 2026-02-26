Mỹ - Hàn Quốc sẽ tập trận chung vào tháng 3

AP đưa tin ngày 25/2, Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung Freedom Shield trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 19/3. Đây là cuộc tập trận mùa xuân thường niên nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của hai nước.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận Freedom Shield, trong khi quân đội Mỹ không tiết lộ số lượng binh sĩ tham gia.

Đại tá Jang Do Young (trái) của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Đại tá Mỹ Ryan Donald trong buổi họp báo về cuộc tập trận quân sự chung Freedom Shield tại Bộ Quốc phòng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/2/2026. Ảnh: Jung Yeon-je/Pool/AP.

"Như thường lệ, cuộc tập trận vào tháng 3 sẽ đi kèm với chương trình huấn luyện thực địa mang tên Warrior Shield nhằm tăng cường tính thực tế của huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu”, Đại tá Mỹ Ryan Donald thông tin.

Đại tá Jang Do Young của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết thêm cuộc tập trận chung vào tháng 3 sẽ không bao gồm các kịch bản phản ứng trước một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên, mà sẽ bao gồm huấn luyện nhằm “ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân”. Ông cho biết các đồng minh vẫn đang thảo luận về các chi tiết cụ thể của chương trình huấn luyện thực địa.

Freedom Shield là một trong hai cuộc tập trận sở chỉ huy được tổ chức hàng năm, cuộc tập trận còn lại là Ulchi Freedom Shield, được tổ chức vào tháng 8. Các cuộc diễn tập này chủ yếu được mô phỏng trên máy tính và được thiết kế để kiểm tra khả năng tác chiến chung của các đồng minh, đồng thời kết hợp các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh đang gia tăng.