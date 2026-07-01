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Hyundai Palisade 2026 đã về Việt Nam, nhận cọc và sắp ra mắt

Thảo Mai

Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 thế hệ mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, báo hiệu ngày ra mắt thị trường Việt Nam đang tới gần.

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Từ đầu năm nay, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Hyundai Palisade 2026, xe dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay. Mới đây, hai chiếc Hyundai Palisade thế hệ mới vừa được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, qua đó cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này nhiều khả năng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để chuẩn bị ra mắt.
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Hai chiếc Hyundai Palisade 2026 mới xuất hiện tại Việt Nam, cho thấy mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ được phân phối với ít nhất 2 phiên bản. Cả hai chiếc đều những sự khác biệt về mặt trang bị. Chiếc đầu tiên dùng mâm đa chấu 21 inch, trong khi chiếc còn lại chỉ dùng mâm 5 chấu 20 inch. Đối chiếu với thị trường quốc tế, khả năng cao sẽ có phiên bản cao cấp.
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Hiện chưa có thông tin về cấu hình trang bị của xe. Tuy nhiên trong bối cảnh phiên bản máy dầu đã bị khai tử trên toàn cầu, mẫu Palisade 2026 mới sắp bán tại Việt Nam dự kiến sẽ chỉ có các tùy chọn gồm máy xăng tăng áp và hybrid. Trước đó, "người anh em" của Palisade là Hyundai SantaFe cũng đã lược bỏ bản máy dầu khi bước sang thế hệ mới.
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Tham khảo thị trường quốc tế, bản hybrid của Hyundai Palisade 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L cùng mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,65 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Palisade Hybrid chỉ rơi vào khoảng 7 lít/100 km.
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Về thiết kế, Hyundai Palisade 2026 mới khác biệt hoàn toàn so với thế hệ hiện tại đang bán ở Việt Nam. Điểm nhấn ở ngoại thất là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dạng khối lớn, đèn chiếu sáng là dạng LED projector. Bộ mâm xe có kích thước tới 21 inch. Phiên bản mới cũng được tăng kích thước, mở ra không gian nội thất rộng rãi hơn.
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Nội thất của xe cũng đã đượclàm mới hoàn toàn. Palisade 2026 có màn hình kép 12,3 inch nằm gọn trong bảng điều khiển, vẫn có nhiều nút bấm vật lý. Đó là các nút điều hòa, nút âm thanh/radio, cùng phím tắt đến một số chức năng nhất định. Cần số đã được di chuyển từ bảng điều khiển trung tâm sang cột vô lăng.
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Palisade là mẫu xe Hyundai mới nhất bỏ huy hiệu H trên vô lăng. Thay vào đó, bốn dấu chấm biểu thị chữ "H" trong mã Morse. Xe cũng được trang bị đèn nội thất tinh tế để tạo ra bầu không khí ấm cúng, sang trọng.
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Về chỗ ngồi, Hyundai cung cấp tùy chọn 7, 8 hoặc 9 chỗ ngồi trên 3 hàng ghế. Hai ghế hàng thứ 2 riêng biệt của bản 7 chỗ có chức năng gập điện, trượt, ngả và tùy chọn mát-xa, với tính năng nghiêng ra sau. Hàng ghế thứ 3 cũng có thể trượt về phía trước, tạo ra sức chứa cốp xe lên tới 615 lít. Người lái có thể điều chỉnh vị trí và góc của hàng ghế thứ 2 và thứ 3 từ màn hình thông tin giải trí.
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Các kỹ sư của Hyundai ưu tiên chất lượng xe và tiếng ồn, độ rung và độ xóc (NVH), tăng cường khả năng cách âm của kính. Ngoài ra, Palisade là mẫu SUV đầu tiên của Hyundai được trang bị Hệ thống treo điều khiển điện tử (ECS), tận dụng các cảm biến và dữ liệu dẫn đường để giảm chuyển động lắc ngang và lắc dọc. Gói an toàn tự hào có một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS).
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Với loạt nâng cấp cùng việc bổ sung công nghệ hybrid, giá bán của Palisade 2026 mới được dự báo sẽ nhỉnh hơn so với trước. Theo thông tin ban đầu từ giới tư vấn bán hàng, mẫu xe Hàn này sẽ có 3 phiên bản. Bản hybrid là cấu hình cao nhất, được phía đại lý hé lộ có giá tạm tính khoảng hơn 2,1 tỷ đồng, trong khi bản máy xăng có giá dự kiến từ hơn 1,7 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết Hyundai Palisade 2026 tại Đông Nam Á.
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