Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Honda City 2026 vừa ra mắt đã "cháy hàng" bán tới hơn 10.000 chiếc

Nguyễn Chung

Phiên bản nâng cấp 2026 của Honda City đang cho thấy sức hút đáng kể tại Thái Lan khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

8-701.jpg
Sau hơn một tháng ra mắt thị trường Ấn Độ, phiên bản nâng cấp mới của Honda City vừa chính thức trình làng tại Thái Lan, đánh dấu màn xuất hiện đầu tiên của mẫu xe hạng B này tại khu vực Đông Nam Á. Giá bán chính thức của Honda City 2026 tại Thái Lan dao động từ 569.000 - 749.000 baht (tương đương từ 450-590 triệu đồng).
4-3207.jpg
So với lần nâng cấp năm 2024, giá khởi điểm của City đã giảm tới 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng). Đáng chú ý, Honda City đang cho thấy sức hút đáng kể tại thị trường Thái Lan khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ sau thời gian ngắn, chỉ vài ngày sau khi mở bán.
9-9978.jpg
Ở lần nâng cấp này, Honda City được thay đổi đáng kể ở ngoại thất. Xe có cụm đèn pha Projector Lens thiết kế mới, dải đèn LED nối liền phía trước, lưới tản nhiệt và cản trước mới, mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, logo H Mark đơn sắc, đèn hậu thiết kế mới và cản sau tinh chỉnh.
3-5348.jpg
Bên trong cabin, Honda City 2026 được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và hệ thống camera 360 độ.
7-4329.jpg
Honda cũng bổ sung phiên bản e:HEV V mới, đồng thời loại bỏ các bản Turbo S+, V, SV và RS trước đây. Danh sách an toàn tiếp tục có gói Honda Sensing với đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước kèm phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
6-7810.jpg
Honda City sedan có kích thước dài 4.553 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.467 mm, trục cơ sở 2.589 mm. Bản hatchback dài 4.369 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.501 mm, trục cơ sở tương tự 2.589 mm. Cả hai đều có bình nhiên liệu 40 lít.
5-5718.jpg
Ở bản máy xăng, Honda City tại Thái Lan sử dụng động cơ tăng áp 1.0L 3 xi-lanh thay vì động cơ hút khí tự nhiên 1.5L như tại một số thị trường khác. Khối động cơ này cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT.
2-5934.jpg
Trong khi đó, phiên bản e:HEV tiếp tục sử dụng mô-tơ điện đặt trước công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp pin lithium-ion và động cơ 1.5L công suất 98 mã lực. Ở tốc độ cao, động cơ xăng có thể truyền động trực tiếp để tối ưu hiệu suất vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt khoảng 3,6 lít/100 km.
1-7816.jpg
Honda City 2026 có tổng cộng 7 màu ngoại thất tùy phiên bản, cùng 2 tùy chọn màu nội thất gồm đen và xám Platinum dành riêng cho bản e:HEV SV. Sau khi ra mắt Thái Lan, City 2026 được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Mẫu xe này hiện là sản phẩm ôtô bán chạy thứ hai của Honda Việt Nam, sau CR-V.
Video: Xem chi tiết Honda City facelift 2026 thế hệ mới.
bài liên quan
#Honda City 2026 từ 450 triệu đồng #Honda City facelift 2026 mới #Honda City 2026 mới #ra mắt Honda City 2026 #Honda City 2026 cháy hàng #giá xe Honda City 2026
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top