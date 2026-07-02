Honda City 2026 vừa ra mắt đã "cháy hàng" bán tới hơn 10.000 chiếc

Apple vừa áp dụng một chính sách mới, rút ngắn chu kỳ phát hành các bản cập nhật bảo mật nhằm ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.
Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, dòng vivo X500 có thể đánh dấu bước tiến về phần cứng khi vivo X500 Pro Max dùng RAM LPDDR6.
Tên lửa hành trình không đối đất có tầm bắn hơn 600 km Cheonryong của Hàn Quốc đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm kỹ thuật.
3 mô hình AI mới gồm Sol, Terra và Luna, trong thế hệ GPT-5.6 mà OpenAI công ty dự kiến ra mắt trong vài tuần tới được xem là "Vũ khí vạn năng".
Chiếc siêu xe Bugatti Mistral mui trần cuối cùng kết hợp lớp sơn màu trắng trơn với sứ nung thật và những đường vẽ tay thể hiện hình dạng hình học ẩn bên trong.
Dù giữ nguyên thiết kế Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 9 sẽ có chip Snapdragon AI, nhiều màu sắc, kích cỡ và dây đeo mới, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.
Chương trình đánh giá an toàn xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố loạt kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất, trong đó Mazda CX-5 2026.
Phiên bản tiêu chuẩn "giá mềm" của mẫu xe điện Hyundai Ioniq 3 2026 mới sở hữu cản trước/sau khác biệt, mâm hợp kim nhỏ hơn và khoang nội thất sáng màu.
Subaru Việt Nam vừa công bố mức ưu đãi trong tháng 7/2026, với mức hỗ trợ cho nhiều dòng xe chủ lực của hãng như Forester, Crosstrek, Outback, WRX và BRZ.
Từng bị xem là biểu tượng sa sút của Thung lũng Silicon, Intel đang trở lại đầy ấn tượng khi vốn hóa tăng gấp ba, liên tiếp ký kết hợp tác với Nvidia và Apple.