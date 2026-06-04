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[GALLERY] Rocket Now gây sốt với giao đồ ăn giá gốc, miễn phí ship

Thiên Trang (TH)

Ứng dụng Rocket Now của Coupang đang tạo địa chấn tại Nhật Bản khi bán món ăn đúng giá niêm yết, miễn phí giao hàng và không thu phí dịch vụ.

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Rocket Now, dịch vụ giao đồ ăn của tập đoàn Coupang (Hàn Quốc), đang trở thành hiện tượng mới tại thị trường Nhật Bản khi nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ lớn nhờ chiến lược bán món ăn đúng giá niêm yết tại nhà hàng, miễn phí giao hàng và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, qua đó thu hút hơn 6 triệu lượt tải chỉ sau hơn một năm ra mắt kể từ tháng 1/2024.
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Trong bối cảnh phần lớn các nền tảng giao đồ ăn tại Nhật thường cộng thêm từ 20% đến 40% vào giá món ăn khi giao tận nơi, Rocket Now lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn khác khi hợp tác với hơn 10.000 nhà hàng để giữ nguyên mức giá như thực khách mua trực tiếp tại quán, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong giai đoạn kinh tế khó khăn và giá cả sinh hoạt liên tục tăng cao.
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Nhờ chính sách giá cạnh tranh này, Rocket Now đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh mục ứng dụng Thực phẩm & Đồ uống miễn phí trên App Store tại Nhật Bản, trong khi Uber Eats Japan, cái tên từng thống trị thị trường giao đồ ăn nhiều năm liền, bị đẩy xuống vị trí thứ 8, cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình giao đồ ăn giá rẻ mà Coupang đang triển khai.
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Ông Daniel Jaramillo, Giám đốc quốc gia của CP One Japan, cho biết thị trường vẫn còn rất nhiều khách hàng tiềm năng chưa từng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn vì cho rằng mức giá quá cao hoặc dịch vụ chưa đủ phổ biến tại nơi sinh sống, và Rocket Now đang tập trung khai thác chính nhóm khách hàng này bằng cách giảm tối đa các rào cản chi phí để biến việc đặt đồ ăn trở thành thói quen hằng ngày.
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Sự bùng nổ của Rocket Now diễn ra trong bối cảnh ngành giao đồ ăn Nhật Bản đối mặt nhiều thách thức như dân số già hóa, nhu cầu hậu đại dịch suy giảm và áp lực lạm phát khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu, từ đó tạo cơ hội cho những nền tảng có chính sách giá hấp dẫn và minh bạch hơn giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
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Áp lực từ Rocket Now cũng buộc các đối thủ lớn phải thay đổi chiến lược kinh doanh khi Demae-can bắt đầu triển khai mô hình bán đồng giá với thực đơn tại quán ở nhiều khu vực, còn Uber Eats Japan tuyên bố loại bỏ phí dịch vụ đối với khách hàng thân thiết và mở rộng chương trình bán món ăn theo giá niêm yết tại khoảng 18.000 nhà hàng đối tác nhằm giữ chân người dùng.
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Theo tổ chức nghiên cứu thị trường Circana Japan, quy mô thị trường giao đồ ăn Nhật Bản dự kiến đạt khoảng 824 tỷ yên trong năm 2025, tăng nhẹ 2% so với năm trước, đồng thời ghi nhận sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu áp dụng chính sách miễn phí giao hàng và bán đúng giá thực đơn giống mô hình mà Rocket Now tiên phong triển khai.
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Dù nhiều đối thủ đang mở rộng sang các lĩnh vực như giao nhu yếu phẩm hoặc thuốc theo đơn, Coupang cho biết Rocket Now sẽ tiếp tục tập trung vào mảng giao đồ ăn, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đủ lớn để duy trì giá thành thấp, mang lại lợi ích lâu dài cho người tiêu dùng và góp phần thay đổi toàn bộ thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Nhật Bản.
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