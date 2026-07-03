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[GALLERY] Máy hút bụi giường nệm có dock tự đổ rác gây chú ý

Thiên Trang (TH)

Dreame D20 Aura mang đến trải nghiệm vệ sinh giường nệm khác biệt với dock tự đổ rác, lực hút 16.000 Pa, sấy khí nóng 70°C và UV khử khuẩn.

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Máy hút bụi giường nệm đang trở thành nhóm thiết bị gia dụng được nhiều gia đình quan tâm khi nhu cầu làm sạch sâu chăn ga, nệm và sofa ngày càng tăng, trong đó Dreame D20 Aura nổi bật nhờ tích hợp dock tự đổ rác tự động, mang trải nghiệm vốn chỉ xuất hiện trên các robot hút bụi cao cấp sang dòng máy vệ sinh nệm chuyên dụng. (Ảnh: Genk)
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Điểm nhấn lớn nhất của Dreame D20 Aura nằm ở khả năng tự động hút sạch bụi từ hộp chứa vào túi rác kín chỉ sau khoảng 15 giây mỗi khi đặt máy lên dock, giúp người dùng không phải tiếp xúc trực tiếp với bụi mịn, tóc, da chết hay lông thú cưng, đồng thời hạn chế tình trạng bụi phát tán ngược ra môi trường sau khi vệ sinh.(Ảnh: Genk)
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Về hiệu năng, thiết bị được trang bị động cơ công suất 520W cùng lực hút tối đa 16.000 Pa kết hợp cơ chế rung tần số cao 48.000 lần mỗi phút, giúp đánh bật mạt bụi, bụi mịn và các tạp chất bám sâu trong sợi vải trước khi hút sạch vào bên trong, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội so với việc chỉ dùng con lăn hoặc máy hút bụi thông thường.(Ảnh: Genk)
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Không chỉ tập trung vào khả năng hút bụi, Dreame D20 Aura còn tích hợp hệ thống sấy khí nóng 70°C giúp giảm độ ẩm trên bề mặt nệm, hạn chế môi trường sinh sôi của nấm mốc và mạt bụi, đặc biệt hữu ích với các căn hộ chung cư hoặc khu vực có thời tiết nồm ẩm, nơi việc phơi chăn ga thường gặp nhiều khó khăn.(Ảnh: Genk)
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Thiết bị còn sở hữu đèn UV LED bước sóng 253,7 nm hỗ trợ khử khuẩn, kết hợp đèn soi bụi ánh sáng xanh giúp phát hiện tóc, bụi mịn và lông thú cưng mà mắt thường khó nhận biết, trong khi cảm biến AI sẽ theo dõi mức độ bụi theo thời gian thực và hiển thị trực quan bằng các vòng màu trên màn hình LED để người dùng biết khu vực nào đã được làm sạch.(Ảnh: Genk)
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Về thiết kế, Dreame D20 Aura sử dụng phong cách tối giản với tông màu trắng kết hợp các chi tiết champagne gold, tay cầm phủ vân giả da tăng độ bám, trọng tâm đặt thấp giúp thao tác nhẹ nhàng hơn khi vệ sinh giường ngủ, sofa hoặc các bề mặt vải có diện tích lớn trong thời gian dài.(Ảnh: Genk)
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Ngoài khả năng làm sạch, trải nghiệm sử dụng cũng được nâng cấp nhờ hệ thống lọc xoáy ly tâm sáu lớp, hộp bụi dung tích 0,5 lít, khoang chứa viên hương thơm tạo mùi dễ chịu sau khi vệ sinh và túi rác dung tích 1,3 lít có thể lưu trữ bụi trong thời gian dài, giảm đáng kể tần suất phải vệ sinh thủ công.(Ảnh: Genk)
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Với mức giá hơn 3 triệu đồng, Dreame D20 Aura hướng đến nhóm người dùng mong muốn một giải pháp chăm sóc giường nệm toàn diện, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, nuôi thú cưng hoặc những người nhạy cảm với bụi khi kết hợp lực hút mạnh, khử khuẩn, sấy khô và dock tự đổ rác trong cùng một thiết bị.(Ảnh: Genk)
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