[GALLERY] 'Mắt thần' Vision Guard phát hiện mọi UAV trong tầm nhìn

Một công ty nhỏ của Anh, nổi tiếng với việc bắt giữ máy bay không người lái bằng lưới giữa không trung, vừa nhận được một nhiệm vụ lớn hơn nhiều: giúp quân đội Úc phát hiện những thiết bị bay không người lái này trước khi có những quyết định tiếp theo.

Công ty OpenWorks Engineering cho biết hệ thống Vision Guard của họ đã được chọn để đánh giá trong chương trình chống máy bay không người lái Land 156 của Úc, một phần trong khoản đầu tư 1,3 tỷ đô la Úc trong 10 năm vào năng lực chống máy bay không người lái cho Lực lượng Quốc phòng Úc.

Vision Guard, được OpenWorks mô tả là hệ thống quang học thông minh nhỏ nhất và nhẹ nhất trong dòng sản phẩm của họ, được thiết kế để hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm, hay còn gọi là "dây bẫy", dành cho các chiến binh bộ binh đi bộ chứ không phải binh lính di chuyển trên xe.

Chính phủ Úc đã dành riêng 1,3 tỷ đô la để mua sắm các khả năng chống máy bay không người lái trong vòng 10 năm, chỉ định Leidos Australia là đối tác tích hợp hệ thống cho chương trình này.

Land 156 đã sử dụng các hợp đồng cuốn chiếu và các cuộc trình diễn để giới thiệu ít nhất 120 công nghệ phát hiện mối đe dọa và vô hiệu hóa máy bay không người lái, một cấu trúc được thiết kế để cho phép Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) tiếp tục bổ sung và thay thế các nhà cung cấp khi mối đe dọa từ máy bay không người lái liên tục thay đổi.

Vision Guard được lựa chọn để đánh giá cạnh tranh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của hệ thống phòng thủ phân tán, nhiều lớp mà ADF mong muốn chống lại các máy bay không người lái, từ máy bay bốn cánh quạt của người chơi nghiệp dư đến các hệ thống vũ khí được chế tạo có chủ đích.

Theo OpenWorks, Vision Guard thực chất cung cấp khả năng quan sát toàn cảnh có thể triển khai nhanh chóng, thuật ngữ quân sự dùng để chỉ một cảm biến liên tục theo dõi một vùng trời rộng lớn thay vì yêu cầu người vận hành phải tự tay lia camera qua lại.

Hệ thống được xây dựng để quan sát tiền tuyến và giám sát bí mật, kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu, và hoạt động trên phần mềm trí tuệ nhân tạo và tích hợp dữ liệu riêng của OpenWorks.

Nó phát hiện, theo dõi và nhận dạng những gì ngành công nghiệp phân loại là hệ thống máy bay không người lái loại 1, thường là loại máy bay không người lái nhỏ nhất, ở tầm xa.

Người vận hành có thể cấu hình hệ thống với sự kết hợp của các cảm biến diện rộng chủ động và thụ động, bao gồm radar và bảng âm thanh, tùy thuộc vào nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là một đơn vị tiến vào địa hình đô thị dày đặc có thể ưu tiên các cảm biến khác nhau so với một đơn vị đang giám sát sa mạc trống trải.

Chi tiết quan trọng nhất để hiểu tại sao Quân đội Úc lại muốn hệ thống này nằm ở trọng lượng và tốc độ thiết lập. OpenWorks đã thiết kế Vision Guard dựa trên các yêu cầu tối thiểu về kích thước, trọng lượng và điện năng, thường được viết tắt là SWaP trong giới kỹ thuật quốc phòng.

Đối với một đơn vị bộ binh đã mang theo áo giáp, nước uống, đạn dược và súng trường, một cảm biến chống máy bay không người lái làm tăng thêm trọng lượng hoặc mất mười phút để thiết lập là một cảm biến bị bỏ lại hoặc sử dụng quá muộn để gây ảnh hưởng.

Một hệ thống có thể từ ba lô đến trạng thái hoạt động trong vòng chưa đầy hai phút sẽ thay đổi hoàn toàn tính toán đó, cho phép các đội bộ binh nhỏ mang theo khả năng cảnh báo sớm của riêng họ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các xe radar lớn hơn.

OpenWorks coi đây là việc giảm sự phụ thuộc vào cái mà họ gọi là tài sản chiến lược, các hệ thống lớn hơn, kém cơ động hơn bảo vệ toàn bộ căn cứ hoặc đội hình, và thay vào đó cung cấp cho từng binh sĩ và các đội nhỏ khả năng tự mình phát hiện mối đe dọa máy bay không người lái.

OpenWorks cũng nổi tiếng với SkyWall, một hệ thống chống máy bay không người lái bằng cách bắt giữ, sử dụng lưới để bắt máy bay không người lái và hạ cánh xuống đất bằng dù thay vì bắn hạ hoặc gây nhiễu tín hiệu.

Khẩu súng cồng kềnh bắn lưới thu gọn UAV.

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