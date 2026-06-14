[GALLERY] Cảnh báo cho người thường gọi video Messenger, đừng chủ quan

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Mã QR nano bạc siêu nhỏ đột phá kỷ lục thế giới Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mã QR nhỏ hơn gần 800 lần so với kỷ lục cũ, chỉ bằng kích thước virus, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ quét mã.

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Team Gen 6 thay thế FCAS tìm kiếm máy bay chiến đấu mới cho châu Âu Đức thành lập liên minh Team Gen 6 để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sau sự sụp đổ của dự án FCAS.

Facebook, Instagram, Messenger sập diện rộng tối 12/6 Tối 12/6, nhiều người dùng tại Việt Nam phản ánh không gửi được tin nhắn trên Messenger và feed Facebook, Instagram không tải được nội dung.

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Công nghệ hợp kim mới khiến đầu đạn đạt tốc độ kỷ lục Công ty Federal Ammunition đã ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế của mình.

Thói quen sử dụng xe hơi độc lạ của cựu CEO Apple - Steve Jobs Được cho là một người sống khá giản dị và không màu mè, nhưng huyền thoại Steve Jobs - cựu CEO Apple lại có thói quen sử dụng ôtô khá kỳ quặc.