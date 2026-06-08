Động đất mạnh rung chuyển miền Nam Philippines

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter có tâm chấn nằm ở ngoài khơi đã làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm 8/6, gây thiệt hại ở một thành phố ven biển quan trọng, làm mất điện và tạo ra những đợt sóng cao 1 mét dọc theo các bờ biển lân cận.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã yêu cầu người dân lập tức di chuyển đến vùng đất cao hơn ở các khu vực của Philippines dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Chính quyền Indonesia và Malaysia cũng đã đưa ra cảnh báo cho các khu vực ven biển lân cận của họ.

Bức ảnh này cho thấy một số phương tiện bị hư hại do mảnh vỡ từ các tòa nhà rơi xuống trong trận động đất mạnh ở vùng Mindanao, Philippines, ngày 8/6/2026. Ảnh: Ernesto Torres Jr/AP.

Cơn địa chấn đã làm sập ít nhất 1 tòa nhà nhỏ ở General Santos, một thành phố với hơn 700.000 dân và cũng là một trung tâm thương mại ở phía nam. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, ông Teresito Bacolcol, cho biết thêm, trận động đất xảy ra lúc 7h37 sáng ngày 8/6, có tâm chấn nằm ngoài khơi, cách General Santos khoảng 13 km về phía tây nam. Sự dịch chuyển trong rãnh Cotabato ở độ sâu 10 km đã gây ra cơn địa chấn này.

"Đây là một trận động đất lớn và chúng tôi dự đoán sẽ có thiệt hại. Theo một số video mà chúng tôi đã xem, một số tòa nhà đã bị hư hại", ông Bacolcol nói với AP.

Đài phát thanh DZRH ở Manila đưa tin rằng tòa nhà thương mại nhỏ nơi đặt chi nhánh của đài trong tỉnh đã bị sập một phần và các nhân viên đã kịp thời chạy xuống tầng trệt, may mắn không ai bị thương.

Chưa rõ liệu có người nào khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà văn phòng 4 tầng do trận động đất xảy ra trước giờ làm việc hay không. Mảnh vỡ cũng rơi từ các tòa nhà khác xuống, làm hư hại những chiếc xe ba bánh đang đậu bên dưới.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần cao tới 3m có thể xảy ra ở một số bờ biển của Philippines. Sóng cao tới 1m có thể xảy ra ở một số bờ biển của Indonesia và Malaysia.

Ông Bacolcol cho biết các trạm quan trắc sóng thần trên đất liền đã ghi nhận sóng cao 1 mét tại các tỉnh Sultan Kudarat và Sarangani, Philippines. Sóng nhỏ hơn được ghi nhận tại ít nhất một tỉnh khác.

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