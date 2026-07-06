Đoàn Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela

Đó là tìm đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

Để có được những phần quà trao đến tay người dân địa phương, các thành viên đoàn Việt Nam đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm, sau một ngày mệt nhoài ở ngoài hiện trường, để phân loại và đóng gói.

Thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh: Hoàng Vũ.

Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm…

Tặng quà người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất. Thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh: Hoàng Vũ.

"Chúng tôi xin được chia sẻ với những mất mát to lớn của Venezuela. Những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela chia sẻ với người dân sở tại.