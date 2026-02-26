BMW M thừa nhận hộp số sàn dần lỗi thời, vẫn duy trì trong giới hạn.

Video: Trên tay hàng hiếm BMW M3 G80 Competition 50 Jahre Edition.

Trong trao đổi với truyền thông Australia, CEO bộ phận xe hiệu năng cao BMW M Frank Van Meel cho biết hộp số sàn đang dần bị thu hẹp vai trò do những thay đổi về công nghệ và xu hướng thị trường. Theo ông, hãng vẫn giữ tùy chọn số sàn trong vài năm tới, nhưng việc tiếp tục phát triển lâu dài ngày càng khó khăn.

BMW hiện chỉ còn cung cấp hộp số sàn trên bốn mẫu xe gồm M2, M3, M4 và Z4. Đây được xem là nhóm sản phẩm phục vụ những khách hàng yêu thích trải nghiệm lái truyền thống, dù số lượng người dùng không còn lớn như trước.

Theo lãnh đạo BMW M, yếu tố kỹ thuật là nguyên nhân chính khiến số sàn dần trở nên bất lợi. Khi công suất và mô-men xoắn của các dòng xe hiệu năng cao tăng lên, hệ thống truyền động phải chịu tải lớn hơn. Hộp số sàn 6 cấp hiện tại của hãng chỉ đáp ứng mức mô-men xoắn khoảng 600 Nm, khiến khả năng ứng dụng bị giới hạn.

Điều này đồng nghĩa nhiều phiên bản hiệu suất cao hơn, như các biến thể CS, khó có thể tiếp tục sử dụng số sàn nếu không phát triển hệ thống mới. Tuy nhiên, chi phí nghiên cứu và sản xuất được cho là khó thu hồi trong bối cảnh nhu cầu giảm và nhà cung cấp linh kiện cũng không còn ưu tiên loại hộp số này.

BMW cho biết vẫn còn nhóm khách hàng trung thành với số sàn, đặc biệt tại thị trường Mỹ, nơi tỷ lệ lựa chọn hộp số này ở một số dòng M vẫn ở mức đáng kể. Tuy nhiên, hộp số tự động ngày càng vượt trội về hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu, khiến xu hướng chung nghiêng về giải pháp tự động hóa.

Giới chuyên gia nhận định hộp số sàn trên các dòng BMW M có thể biến mất trước năm 2030 khi hãng đẩy mạnh chiến lược điện hóa và phát triển các hệ truyền động mới.

Dù triển vọng dài hạn không tích cực, BMW chưa có kế hoạch loại bỏ hộp số sàn ngay lập tức. Theo ông Frank Van Meel, trải nghiệm lái và yếu tố cảm xúc vẫn là lý do khiến hãng tiếp tục duy trì tùy chọn này trong khả năng cho phép.

Sự thay đổi trong danh mục sản phẩm BMW M, với nhiều mẫu hybrid và thuần điện sắp ra mắt, cho thấy xu hướng chuyển dịch chung của ngành ôtô. Trong bối cảnh đó, hộp số sàn nhiều khả năng sẽ trở thành lựa chọn mang tính biểu tượng hơn là tiêu chuẩn phổ biến.