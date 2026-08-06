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[VIDEO] Xổ số TP.HCM lãi gần 1.200 tỷ đồng nửa đầu năm

Minh Quân - Hà Anh

Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt lợi nhuận kỷ lục 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay.

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