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[VIDEO] VNG lãi gần 530 tỷ đồng quý II/2026, cao nhất từ khi niêm yết

Minh Quân - Hà Anh

VNG báo lợi nhuận quý II/2026 đạt gần 530 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

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