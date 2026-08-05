Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Vinhomes bàn giao loạt dự án lớn, lãi hơn 52.000 tỷ đồng

Minh Quân - Hà Anh

Vinhomes đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 52.000 tỷ sau bàn giao dự án lớn như Sài Gòn Park, Global Gate Hạ Long và Hải Vân Bay.

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