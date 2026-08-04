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[VIDEO] Vì sao thuế nhắm bác sĩ, luật sư, môi giới và diễn viên?

Minh Quân - Hà Anh

Cơ quan thuế tăng cường kiểm tra thu nhập của bác sĩ, luật sư, môi giới bất động sản và diễn viên để xử lý lỗ hổng thuế lớn.

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