Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Vàng lao dốc gần 30% sau đỉnh, liệu đã chạm đáy?

Minh Quân - Hà Anh

Vàng giảm gần 30% sau đỉnh do Fed siết lãi suất, dự báo trái chiều từ JPMorgan, Goldman Sachs và HSBC. Liệu đã chạm đáy?

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