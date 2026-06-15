Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trump tuyên bố yêu lạm phát, giá cả sẽ giảm khi chiến sự Iran kết thúc

Minh Quân - Hà Anh

Tổng thống Trump dự đoán giá cả giảm khi chiến tranh Iran kết thúc, bất chấp lo lắng về lạm phát vượt mức 4%.

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