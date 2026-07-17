Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tra cứu GPLX trực tuyến tại Hà Nội – Tiện lợi và nhanh chóng

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội ra mắt hệ thống tra cứu GPLX trực tuyến từ ngày 13/7, giúp người dân dễ dàng theo dõi hồ sơ giấy phép lái xe qua cổng thông tin điện tử.

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