Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Startup Trung Quốc sản xuất chip không cần máy quang khắc cực tím

Minh Quân - Hà Anh

Prinano thành công với tấm wafer chip quang học bằng công nghệ nano, giảm 90% chi phí so với quy trình DUV truyền thống.

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