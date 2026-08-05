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[VIDEO] Sacombank cắt giảm gần 3.740 nhân sự trong nửa đầu năm
Minh Quân - Hà Anh
05/08/2026 19:02
Sacombank giảm gần 3.740 nhân viên trong nửa đầu năm, nâng cao thu nhập bình quân và duy trì ổn định hoạt động ngân hàng.
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