Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng, vàng giảm 20% trong năm nay

Minh Quân - Hà Anh

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 45 tấn, giá vàng giảm mạnh từ đỉnh, xuống mức thấp nhất trong 8 tháng.

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