Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Quảng cáo sai sữa Lotte Kid A+ bị phạt 200 triệu đồng

Minh Quân - Hà Anh

Công ty Hoan TT bị xử phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo sai về sữa Lotte Kid A+ theo quyết định của ủy ban cạnh tranh quốc gia.

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