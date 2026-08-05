Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] PNJ lỗ kỷ lục vì trích lập dự phòng 865 tỷ đồng mua lại kim cương

Minh Quân - Hà Anh

Hãng kim hoàn Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận quý lỗ nặng nhất lịch sử với 283 tỷ đồng, do chi phí quản lý tăng vọt gấp 5 lần.

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