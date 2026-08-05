Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] PNJ lỗ kỷ lục 283 tỷ đồng sau khủng hoảng kim cương

Minh Quân - Hà Anh

PNJ báo lỗ 283 tỷ đồng trong quý, đối mặt khủng hoảng kim cương, đang thay đổi chiến lược để vượt qua khó khăn.

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