Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Phố Wall đánh giá AI qua lợi nhuận, Big Tech phân hóa rõ rệt

Minh Quân - Hà Anh

Báo cáo quý II/2026 cho thấy nhà đầu tư chú trọng khả năng chuyển đổi AI thành lợi nhuận hơn là quy mô chi tiêu.

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